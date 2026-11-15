Dlouhý vnitřní boj roztomilé holčičky z reklamy na Kofolu skončil. Sandra Flemrová se svěřila se svou orientací

Vánoční svátky v českých domácnostech už třiadvacet let doprovází oblíbená televizní reklama s malou holčičkou a divokým prasátkem. Sandra Flemrová dávno vyrostla z dětských let a pracuje ve zdravotnictví. V loňském roce prolomila mlčení o svém soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila velmi osobní video.
Koulovačka na zimním natáčení
Do povědomí televizních diváků vstoupila v roce 2003. Na casting pro natáčení spotu na oblíbenou limonádu dorazily stovky dětí a tvůrci si nakonec vybrali tehdy tříletou dívku s roztomilou ofinou. Na obrazovkách se s filmovým tatínkem vydává do lesa pro stromeček. Místo vidiny slibovaného zlatého prasátka za celodenní půst narazí na opravdového divočáka se zuby zahnutými nahoru. Dvojice se následně dává před zvířetem na útěk.
Samotná práce před kamerou se malé herečce do paměti příliš neuložila. „Pamatuji si jen pár záblesků, jako je například koulovačka se štábem,“ uvedla Flemrová v dřívějším vyjádření pro portál Život v Česku. Podle marketingových odborníků tkví ohromný úspěch klipu ve funkčním spojení dětí a dobrého humoru.
Zubní ambulance a nová kampaň
Ve světě showbyznysu neusilovala o dlouhodobou pozornost. Zúčastnila se několika menších konkurzů a před čtyřmi lety podpořila stejnou nápojovou značku v ekologické kampani na vratné lahve. Svoji profesní dráhu nasměrovala do zcela odlišného oboru. V současnosti působí jako zdravotní sestra v zubní ambulanci a zájmu veřejnosti se obvykle spíše straní.
Pravidelný předvánoční shon u ní každoročně vyvolává silný mediální zájem o její osobu. Toto roční období obvykle vnímá jako velmi náročné a plné tlaku. Začátkem loňského listopadu našla odvahu podělit se o své niterné pocity. Na svém Instagramu promluvila o své orientaci.
Přiznání pro fanoušky
Dlouhou dobu se potýkala s vnitřním napětím. „Důvod, proč tohle video natáčím je, že už delší dobu ve svém životě cítím náklonost k ženám,“ svěřila se na svém instagramovém profilu. Přiznala, že tyto emoce v sobě potlačovala a raději je přehlížela. Nyní se rozhodla pro svobodný život bez jakéhokoli skrývání před rodinou a fanoušky.
Sledujícím vysvětlila svoji potřebu uvolnit dlouholetý stres právě před začátkem adventu. „Období Vánoc se mě mediálně úzce dotýká a obecně je to pro mě období tlaku a chaosu,“ dodala ve zveřejněném příspěvku. Chtěla zároveň povzbudit další lidi k tomu, aby se nebáli být sami sebou. V komentářích se okamžitě strhla obrovská vlna podpory a stovky lidí ocenily její otevřený přístup.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zivotvcesku, instagram, idnes).