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Ze strachu o život mu splnili všechna přání. Muž s nožem vydíral Brňany u nádraží

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Dennívýzva
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V okolí brněnského hlavního nádraží bylo opět rušno. Agresor si vyhlédl skupinku nic netušících lidí a začal jim vyhrožovat. Tvrdil, že má nůž a nebojí se ho použít. Dvacetiletý mladík mu ze strachu koupil pivo, bagety i tvrdý alkohol.
Ze strachu o život mu splnili všechna přání. Muž s nožem vydíral Brňany u nádraží

Ze strachu o život mu splnili všechna přání. Muž s nožem vydíral Brňany u nádraží

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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