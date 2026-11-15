Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Policista z dopravního inspektorátu Pelhřimov uspěl na mistrovství v judu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policista Vladimír Komín uspěl na policejním Mistrovství UNITOP České republiky v judu a jiu-jitsu. Na Vysočinu přivezl dvě bronzové medaile. Za jeho výsledky ho ocenil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Komín od něj dostal kázeňskou odměnu a poděkování za reprezentaci policie kraje Vysočina.
Policista z dopravního inspektorátu Pelhřimov uspěl na mistrovství v judu

Policista z dopravního inspektorátu Pelhřimov uspěl na mistrovství v judu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:45

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Alej svobody pro budoucí generace. Svůj strom si zasadila i redakce Jihlavské Drbny
Alej svobody pro budoucí generace. Svůj strom si zasadila i redakce Jihlavské Drbny
Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova
Na krajských silnicích Vysočiny bude v zimě zavřený opravovaný most u Šimanova

Na Vysočině by měl být přes zimu zavřený jen opravovaný most na silnici mezi Šimanovem a Hlávkovem na...

Index kvality života 2026: Jihlava oproti loňsku klesla o 82 míst
Index kvality života 2026: Jihlava oproti loňsku klesla o 82 míst

Data společnosti Obce v datech ukazují že se na takzvaném indexu kvality života Jihlava oproti minulému...

Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů
Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů

Policisté se na dálnici D1 soustředili především na řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění....

Čtrnáct let pečují o těžce postiženého Martínka. Rodina z Bystřice potřebuje nové auto
Čtrnáct let pečují o těžce postiženého Martínka. Rodina z Bystřice potřebuje nové auto

V červnu 2012 se rodině Martínka z Bystřice nad Pernštejnem zcela změnil život. Narodil se císařským řezem...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.