Policista z dopravního inspektorátu Pelhřimov uspěl na mistrovství v judu

Vladimír Komín na sobě měl závodní kimono naposledy před sedmi lety a na policejní mistrovsví se nijak nepřipravoval.
„Judu se věnuji už od první třídy. Vždycky jsem se chtěl umět rvát, jako to bylo ve filmech, na které jsem koukal. S tímto sportem jsem začínal v Třešti a na střední škole jsem pak trénoval v Táboře a hostoval jsem za Olomouc. Poslední zápas jsem absolvoval v roce 2019 na Mistrovství České republiky dorostu, kde jsem vyhrál 1. místo v kategorii +90 kilogramů,“ doplnil Vladimír Komín. Jakmile se dozvěděl o konání závodů, tak neváhal a podal přihlášku do obou kategorií: v judo -100 kilogramů a v jiu-jitsu -94 kilogramů. Samozřejmě jsem moc rád, že se mi podařilo uspět a v obou kategoriích jsem získal třetí místo, což je za mě po sedmi letech pauzy v kimonu super úspěch.Vladimír Komín — Dopravní policista
Krajský policejní ředitel
Miloš Trojánek vyjádřil svou podporu sportovním aktivitám policistů a policistek: „Máme v našem kolektivu vynikající fotbalisty, hokejisty, plavkyni, cyklisty, a tak bych mohl pokračovat dál ve výčtu sportů a určitě bych na někoho zapomněl. Tyto aktivity mají moji plnou podporu a kolegové svými úspěchy mohou být příkladem nejen pro své kolegy, ale také vzorem pro všechny mladé lidi, kteří přemýšlejí o tom, že by nastoupili k Policii České republiky.“ Volné pracovní pozice u policie
„V současné době v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni v rámci služby pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství, a to na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v našem kraji, popřípadě na oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Aktuálně je na Vysočině 97 neobsazených služebních míst. Nástupní výše příjmu strážníka je 32 900 korun. Částka zahrnuje i zvláštní příplatek. Po absolvování základní odborné přípravy se výše finanční odměny zvyšuje. Nově přijatý policista navíc v Kraji Vysočina může získat náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun.
Uchazečům Policie ČR nabízí stabilní finanční ohodnocení, šest týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné a další výhody. Zájemci musí být plnoletí, bezúhonní a hlavně zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilí k výkonu služby. Uchazeč nesmí být členem žádné politické strany či hnutí a nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost.
Pro bližší informace se zájemci mohou obrátit na personalistky krajského ředitelství. Kontakty na ně najdou spolu s dalšími podrobnějšími informacemi na webové stránce nabor.policie.gov.cz.