Sparta přišla o vítěznou sérii. Hradec si z Prahy odváží tři body

Sparta nastoupila opět bez kapitána Chlapíka, který chyběl v sestavě už v pátek při utkání na ledě Karlových Varů. Domácí premiéru ve sparťanském dresu si odbyl obránce Rutta, stejně jako na západě Čech nastoupil v první obranné dvojici s šestnáctiletým talentem Michálkem.
Pražané hráli v úvodních minutách dvě přesilovky, Východočeši se však bez větších potíží ubránili. A jen chvilku poté, co se druhý z hříšníků Vála vrátil zpět do hry, otevřeli hosté gólový účet, když Čacho v desáté minutě krásnou střelou pod horní tyčku prostřelil Kořenáře.
Na začátku 13. minuty obral Dzierkals poblíž branky střežené Škorvánkem až příliš snadno o kotouč Mudráka, efektivně zakončit však nedokázal. Vniveč pak přišla další početní výhoda domácích. Přesto se sparťané ještě do první přestávky dočkali vyrovnání. V 18. minutě se prosadil dokonalou tečí Mašínova nahození Řepík.
Druhé dějství patřilo hostům, ovládli ho na střely na branku drtivě 13:1. Ve 24. minutě zakončoval do odkryté branky Miškář, ale Kořenář se stihl přesunout a předvedl skvělý zákrok. Vzápětí hrál tým Mountfieldu svoji první dnešní přesilovku, skóre se však neměnilo.
Ve 28. minutě Blümelův pokus po chybě hostů vyškrábnul Škorvánek na horní tyčku. Na druhé straně se musel činit Kořenář, když se jeho zakrytého výhledu snažil využít Melancon.
Jen co se základní hrací doba přehoupnula do druhé poloviny, šli Východočeši znovu do vedení: Zdráhalovu nabídku přesměroval za Kořenářova záda Vukojevic. Sparta pak hrála ještě přesilovku, ale nepříjemnými pokusy zaměstnali Kořenáře Kohout a Pavlík.
Do třetí části nastoupila Sparta při snaze o vyrovnání aktivněji. Ve 44. minutě předvedla parádní souhru, na jejímž konci byl Sekáč, jeho ránu z dobré pozice však vytěsnil Škorvánek pravým betonem.
V začínající 56. minutě se do zakončení tváří v tvář Kořenářovi dostal Kohout, domácí gólman ho však vychytal a udržel naděje Pražanů na zvrat. Ten však nepřišel. V čase 57:30 sáhla Sparta po oddechovém času, následně i ke hře bez gólmana, pojistku na výhru hostů dal Pavlík.
HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Řepík (Mašín) - 10. Čacho (Kohout, P. Zdráhal), 31. Vukojevic (P. Zdráhal), 59. R. Pavlík (Radil, A. Koch). Rozhodčí: Kika, Obadal - Lederer, Brož. Vyloučení: 5:10, navíc Sekáč - Vukojevic oba 5 min. Bez využití. Diváci: 15.153.
Sparta: Kořenář - Rutta, M. Michálek, Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, Tomov - P. Kousal, Shore, Blümel - Sekáč, M. Špaček, Daníček - Řepík, Hradec, Dzierkals - J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka - O. Najman. Trenér: P. Augusta.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Kousal - Jergl, Kevin Klíma, R. Pavlík - P. Zdráhal, Čacho, Nenonen - L. Král, Pilař, Kohout. Trenér: T. Martinec.