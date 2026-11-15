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Sparta přišla o vítěznou sérii. Hradec si z Prahy odváží tři body

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Hokejisté Hradce Králové porazili v utkání 19. kola extraligy Spartu na jejím ledě 3:1. Ukončili tak sérii tří porážek, Pražany, kteří za předchozí tři starty neztratili ani bod, zdolali ve vzájemných soubojích počtvrté za sebou. Vítězný gól vstřelil krátce po polovině zápasu Michael Vukojevic.
Sparta přišla o vítěznou sérii. Hradec si z Prahy odváží tři body

Sparta přišla o vítěznou sérii. Hradec si z Prahy odváží tři body

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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