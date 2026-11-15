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Hradec vyloupil Spartu na jejím ledě. Rozhodl Vukojevic

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Hokejisté Mountfieldu HK zvládli utkání 19. kola Tipsport extraligy. V pražské O2 areně se prosadili jako první, a přestože Sparta dokázala vyrovnat, o osudu zápasu rozhodla teč Michaela Vukojevica ve druhé třetině.
Hradec vyloupil Spartu na jejím ledě. Rozhodl Vukojevic

Hradec vyloupil Spartu na jejím ledě. Rozhodl Vukojevic

Zdroj: Anna Krajníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 18:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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