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„Budete jako bohové.“ Co stojí v pozadí dnešní ekologické krize?

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Ochrana životního prostředí má pro křesťany také duchovní rozměr. Ničením přírody člověk poškozuje vztah k Bohu, ubližuje druhým a přenáší důsledky svého jednání na budoucí generace. Mezinárodní teologická komise proto…
„Budete jako bohové.“ Co stojí v pozadí dnešní ekologické krize?

„Budete jako bohové.“ Co stojí v pozadí dnešní ekologické krize?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 20:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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