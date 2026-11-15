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Jak vyčistit klávesnici a displej notebooku bez toho, abyste drahý hardware poškodili

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Apple v říjnu 2026 aktualizoval svůj návod na čištění produktů, a jasně v něm říká, že displej a klávesnice MacBooku vyžadují odlišný přístup.
Pohled na stříbrnou klávesnici MacBooku, Apple

Pohled na stříbrnou klávesnici MacBooku, Apple

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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