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Milujete Zrádce? Netflix má soutěž plnou intrik, lží a psychologických her. Češi jí na ČSFD dali 87 %

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Žádné svaly, žádné vaření, jen logika, matematika a intriky. Korejská strategická soutěž Ďáblův plán (The Devil's Plan) se na Netflix vrací se 3. řadou s podtitulem Dead Again a tentokrát do hry posílá ostřílené veterány televizních soutěží o přežití. Kdo se v nové řadě utká a co se změnilo?
Milujete Zrádce? Netflix má soutěž plnou intrik, lží a psychologických her. Češi jí na ČSFD dali 87 %

Milujete Zrádce? Netflix má soutěž plnou intrik, lží a psychologických her. Češi jí na ČSFD dali 87 %

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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