Milujete Zrádce? Netflix má soutěž plnou intrik, lží a psychologických her. Češi jí na ČSFD dali 87 %

Třetí řada pořadu
Ďáblův plán odstartovala na Netflixu v úterý 10. listopadu. Podle Netflixu je jejím heslem návrat a skutečné zúčtování. Za pořadem znovu stojí producent Jung Jong-yeon, kterého fanoušci korejských reality show znají jako tvůrce legendární soutěže The Genius.
Nová řada má 14 epizod, ovšem Netflix je nevydal najednou, budou přibývat postupně během tří týdnů.
Foto: Netflix Kdo hraje v nové řadě Ďáblova plánu?
Do hry se tentokrát zapojilo 16 hráčů, z toho deset veteránů. Mezi nimi je Jang Dongmin, kterému korejská média přezdívají bůh soutěží o přežití, protože jich vyhrál pět za sebou. Vrací se i profesionální pokerový hráč Hong Jinho a do hry se znovu zapojí také několik známých tváří z předchozích řad Ďáblova plánu.
Mezi nováčky je třeba Shindong ze skupiny
Super Junior nebo zpěvačka Stella Jang, která mluví čtyřmi jazyky. Veteráni jsou podle webu Soompi hráči, kteří už v podobných soutěžích jednou „zemřeli“, tedy vypadli, a teď dostávají další šanci. Odtud i podtitul Dead Again, tedy znovu mrtví.
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„V podstatě do soutěže o přežití přicházíte proto, abyste zemřeli,“ vysvětlil podtitul producent Jung na tiskové konferenci v Soulu, jak napsal deník Sports Kyunghyang. Jang Dongmin tam podle stejného deníku prohlásil, že dokud žije, z hraní soutěží o přežití do důchodu neodejde. Foto: Netflix Co se ve 3. řadě změnilo?
Princip zůstává stejný. Hráči spolu několik dní žijí v jednom domě, přes den hrají náročné logické hry a sbírají takzvané kousky, kterými si zajišťují postup. Kdo prohrává, může skončit ve vězení.
Hlavní změnou je, že kdo přijde o všechny kousky, už automaticky nevypadává. Jak pro web
Tenasia potvrdila spolurežisérka Choi Yoon-hee, o osudu hráčů rozhodují jen výsledky her. Přecházení mezi obytnou zónou a vězením je navíc jednodušší, takže se karty můžou otočit mnohem rychleji než dřív. A jak Ďáblův plán hodnotí Češi?
Ďáblův plán má u nás věrné publikum. Na
ČSFD mu diváci dávají vynikajících 87 % a chválí hlavně to, že místo fyzické zdatnosti rozhoduje hlava. „Pokud máte rádi puzzly, sociologické experimenty, dedukci, teorii her, deskové hry, intrikaření, únikové místnosti…“ začíná svůj komentář jeden z diváků.
Jiný uživatel ČSFD pořad označil za skvělou reality show pro intelektuály. Vytkl mu jen pomalý úvodní díl, ve kterém se soutěžící postupně představují.
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Úspěch má Ďáblův plán i ve světě. První řada se v roce 2023 dostala na třetí místo světového žebříčku neanglicky mluvených seriálů Netflixu, jak připomíná web
Allkpop. Druhá řada Death Room loni podle korejských médií ovládla domácí žebříček Netflixu.
První díly 3. řady Ďáblova plánu jsou na Netflixu od 10. listopadu, zbytek z celkových 14 epizod přibude během dalších dvou týdnů.
Zdroje: Netflix, Money Today, Soompi, Sports Kyunghyang, Tenasia, ČSFD, Allkpop