Jandová si nebrala servítky a Sandevě to pořádně nandala. Ve StarDance pak přišlo hořké loučení

Šestý soutěžní večer StarDance, který se uskutečnil v sobotu 14. listopadu, přinesl výrazné změny v průběžném hodnocení i další vyřazování. Na parketu tentokrát zbývalo šest párů, které předvedly tango, rumbu a čaču na známé skladby osmdesátých let. Vedle jednotlivých vystoupení je čekala také nová výzva v podobě společného týmového souboje. Právě ten přinesl jednu z nejvýraznějších situací celého přenosu. Marta Jandová a Sara Sandeva totiž před kamerami rozjely slovní přestřelku, která pobavila svým soutěžním nábojem. Rozhodující slovo však nakonec měla porota, která ocenila tým zpěvačky Jandové.
Jandová si do Sandevy rýpla před celým národem
Závěrečná část večera patřila společnému vystoupení na slavnou píseň Bad od Michaela Jacksona. Soutěžící se rozdělili do dvou týmů, přičemž červené barvy hájili Marta Jandová, Luciana Tomášová a Tomas Sean Pšenička se svými tanečními partnery. V modrém týmu se představili Sara Sandeva, Vojtěch Dyk a Tomáš Matonoha. Když přišla řeč na to, kdo by si zasloužil vítězství, Sandeva sebevědomě připomněla mezinárodní složení své skupiny. Jandová ovšem na její argument okamžitě reagovala a dala jasně najevo, že samotná národnost tanečníků podle ní o kvalitě vystoupení nerozhoduje. „My jsme šťastný a nepotřebujeme nic okecávat,“ vzkázala soupeřům. Přestože výměna působila ostře, odehrála se v rámci soutěžního soupeření obou týmů. Poslední slovo měla nakonec Jandová i na parketu, protože porotci přisoudili vítězství červenému týmu.
Přísný Chlopčík vytáhl desítku, Sandeva zůstala pozadu
Marta Jandová přitom měla důvod k radosti už před závěrečným týmovým soubojem. Společně s Martinem Prágrem předvedla rumbu na píseň Another Day in Paradise od Phila Collinse, za kterou získala 36 bodů. Velkým překvapením byla především desítka od Zdeňka Chlopčíka, který bývá při hodnocení tanečníků náročný. Zpěvačce se tak podařilo výrazně posílit své postavení v soutěži, ačkoli v předchozích kolech patřila také mezi bodově slabší účastníky. Sara Sandeva s Danielem Makovcem naopak za tango na skladbu Sweet Dreams získala 30 bodů. Herečka zaujala rovněž výraznou proměnou, když se na parketu objevila s krátkou černou parukou. Nejlepší individuální výkon večera ovšem předvedli Luciana Tomášová a Robin Ondráček, kteří za čaču získali 38 bodů ze čtyřiceti možných.
Zajímavý byl také celkový výsledek po započítání předchozího soutěžního večera. Během jubilejního pátého dílu totiž nikdo nevypadl a získané body se přenášely do následujícího týdne. Vítězný červený tým si navíc připsal tři bonusové body, což mělo na výslednou tabulku podstatný vliv. Marta Jandová a Luciana Tomášová se díky tomu dostaly se svými partnery na společné první místo se 71 body. Vojtěch Dyk s Catharinou Málek skončili v hodnocení poroty na 68 bodech, ačkoli v předchozím kole dominovali. Týmová výzva tak přinesla nejen televizní podívanou, ale také skutečné změny v pořadí soutěžících.
Matonoha zatančil naposledy. Při loučení dojal svými slovy
Nejméně příjemné chvíle čekaly Tomáše Matonohu a jeho taneční partnerku Lenku Noru Návorkovou. Dvojice předvedla tango na známý hit The Final Countdown od skupiny Europe, za které od poroty obdržela pouze 26 bodů. Šlo o nejnižší hodnocení sobotního večera a jejich situaci nezlepšil ani součet s předchozím kolem. Matonoha přitom během soutěže opakovaně ukazoval, že k tanci přistupuje s humorem a velkým nasazením. Tentokrát však divácká podpora nestačila a právě jeho pár musel soutěž opustit. Herec při závěrečném loučení neskrýval vděčnost za příležitost poznat prostředí profesionálního tance. Zvláštní poděkování věnoval své partnerce, na které oceňoval především její nadšení, pracovní nasazení a přístup k tanci.
Po Matonohově odchodu pokračuje ve StarDance už pouze pět soutěžních párů. Mezi nimi zůstávají Marta Jandová, Sara Sandeva, Luciana Tomášová, Vojtěch Dyk a Tomas Sean Pšenička se svými profesionálními tanečními partnery. Další přímý přenos je naplánovaný na sobotu 21. listopadu, kdy se uskuteční charitativní večer věnovaný Centru Paraple. Během něj se podle programu nebude vyřazovat. Velké finále čtrnácté řady je plánováno na 12. prosince.
Zdroje: ceskatelevize.cz, novinky.cz, blesk.cz, idnes.cz