České Budějovice zdolaly Pardubice 2:1. O výhře Motoru rozhodl Beránek

Jihočeši naplno bodovali i ve druhém utkání po reprezentační pauze, Dynamo neuspělo poprvé po šňůře tří výher. Hosté již při úvodním střídání ujížděli ve dvou na jednoho a v pokračující akci trefil Ludvig tyčku. Domácí se snažili zachytit soupeřův nástup a dvakrát se ocitl v zajímavé pozici Hoch, tentýž hráč ale zakrátko putoval na trestnou lavici.
Oslabení netrvalo dlouho, pykat šel i Košťálek. Po vypršeném trestu prokličkoval Hoch před Subbana, ale nezakončil. Brzy nato domácí Pour trefil tyčku po švihu z vrcholku kruhů a Zachar s Bulířem přetáhli kombinaci před Subbanem.
Při dalším vyloučení Košťálka nevyužil dvě příležitosti Bulíř. Již ve hře pět na pět Východočeši bleskově přenesli hru ze středního pásma do útoku a Tomášek otevřel skóre střelou švihem z pravého kruhu kolem třech bránících hráčů, kteří nedokázali k němu přistoupit. Závěr úvodní části se rozdrobil třemi dalšími vyloučeními.
Českobudějovický Zachar v oslabení na začátku druhé části netrefil soupeřovu branku. Hosté v přesilovce nabrali tempo, ale domácí s nimi drželi krok. Obránce Čerešňák nabídl Jihočechům velmi lacino dvě početní výhody za sebou a při svém druhém vyloučení zůstal na trestné lavici necelou minutu.
Po zdánlivě málo nebezpečné akci doklepl Ordoš puk do pardubické branky kolem pravé tyčky. Při vyloučení domácího kapitána Kundrátka vyvinuli hosté drtivý tlak, ale čtveřice Motoru se bránila statečně. V závěru druhé části měli navrch domácí. Olesen doklepával kotouč zblízka, Zachar se neprosadil po Ordošově přihrávce od zadního mantinelu. Potom však Nordsäter na vlastní modré čáře odzbrojil útočícího hráče a po levé straně vyslal dopředu Beránka, jenž překonal Subbana střelou z levého kruhu umístěnou k bližší tyčce.
Autor druhého gólu se v úvodu třetí části prezentoval pěknou střelou z levého kruhu, zakrátko pálil ze stejného místa Toman. Nebezpečný střelecký pokus z vrcholku kruhů předvedl Ordoš, ale při protiakci Dynama vyhazoval obránce Štencel kotouč v posledním okamžiku z brankoviště. Namísto očekávaného tlaku Pardubic dlouhé minuty režíroval hru domácí tým, k čemuž pomohl svým vyloučením obránce Ščotka, ale hosté se ubránili.
Necelých osm minut před sirénou se ocitl v úniku Olesen, skóre se však neměnilo. V pardubických řadách narůstala nervozita a Lauko se nechal vyloučit. Vzápětí šel pykat i Olesen. Při hře čtyři na čtyři mohl zakončit Toman, ale na protější straně také Čerešňák. Další velkou šanci si vypracoval dravý Beránek, po závaru se ocitl blízko premiérovému gólu v extralize mladý Nedorost. Necelé dvě minuty před koncem sáhli hosté k power play, ale stav zůstal stejný.
Banes Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Kundrátek, J. Koláček), 40. M. Beránek (Nordsäter) - 14. Tomášek (M. Tourigny). Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska - Zíka, Hnát. Vyloučení: 5:7, navíc Lauko (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno).
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Kachyňa - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Ahl, Bell, Pour - Zachar, Bulíř, Ordoš - J. Koláček, M. Toman, M. Beránek - M. Hejduk. Trenér: Róbert Petrovický.
Pardubice: M. Subban - Ščotka, Košťálek, M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Gazda, Mikliš, T. Dvořák - Lauko, T. Nosek, Poulíček - Mandát, Sobotka, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - M. Kaut, Kondelík, Kelemen. Trenér: Pešán.