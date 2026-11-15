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České Budějovice zdolaly Pardubice 2:1. O výhře Motoru rozhodl Beránek

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Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v 19. kole extraligy nad Pardubicemi 2:1 a radovali se ve vzájemných soubojích po sérii čtyř porážek. Motor sice prohrával od 14. minuty po brance Davida Tomáška, ale před polovinou utkání vyrovnal v přesilové hře Jan Ordoš a v čase 39:16 rozhodl Martin Beránek.
České Budějovice zdolaly Pardubice 2:1. O výhře Motoru rozhodl Beránek

České Budějovice zdolaly Pardubice 2:1. O výhře Motoru rozhodl Beránek

Zdroj: HC Dynamo
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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