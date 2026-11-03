„Pár kliknutí a jsem v bytě cizího člověka.“ Odejít můžete s novými přáteli, nebo také bez ledviny

Sonia Gulina, redaktorka polského webu Android.com.pl, aplikaci letos na podzim vyzkoušela ve Varšavě. Vybrala si akci, odeslala žádost o účast a hostitel ji schválil. Za chvíli už měla v telefonu přesnou adresu bytu muže jménem Ali ve varšavské čtvrti Mokotów. Žádné týdny chatování ani vzájemného oťukávání. Rovnou mezi desítky cizích lidí. Ten večer si odnesla několik povrchních konverzací a pocit, že šlo o neškodnou zkušenost. Jindy zase zažila karaoke s Pawłem, pokračování večera v dalších barech a příjemně strávený čas. Nevzniklo z něj celoživotní přátelství, ale aplikace splnila přesně to, co od ní očekávala. Pak tu byly i chvíle, kdy jí někdo opakovaně a nátlakově psal, zjišťoval, kde právě je a zda je sama, a navrhoval přesun do soukromého bytu. Formulace „bez ledviny“ je nadsázka. Pocit, že se člověk dostává do zranitelné situace, už ale nadsázkou není.
Jak funguje Amigos: od notifikace ke zvonku u dveří
Amigos je aplikace nizozemské společnosti Dutch Concepts ENT B.V. Jejím oficiálním cílem je usnadňovat osobní setkávání a na své domovské stránce uvádí více než milion uživatelů ve dvanácti zemích. Princip fungování je jednoduchý a záměrně rychlý:
- Zvolíte si náladu nebo typ aktivity.
- Na mapě najdete lidi nebo akce v okolí.
- Přihlásíte se k účasti a hostitel vaši žádost schválí.
- Dostanete adresu a instrukce a můžete vyrazit.
Zakladatel Johanan Fraanje na webu platformy představuje aplikaci jako odpověď na problém přeplněných kalendářů. Člověk má právě volno, ale jeho přátelé nemohou, a tak zůstává doma. Amigos má nabídnout možnost „něco podniknout dnes“, aniž by uživatel musel čekat, až budou mít čas lidé z jeho vlastního okruhu. Aplikace navíc zjevně nezůstala jen u původního nápadu: na Google Play byla naposledy aktualizována v červenci 2026 a v App Storu je dostupná ve verzi 1.9.43.
Spontaneita má svou cenu
Právě rychlost, kterou Amigos prezentuje jako hlavní výhodu, je zároveň jeho největší slabinou. Podmínky používání přenášejí odpovědnost za osobní bezpečnost při setkáních na uživatele. Platforma shromažďuje údaje, jako jsou jméno, profilová fotografie, datum narození, telefonní číslo a poloha. Vyžaduje také fotografii obličeje a podle veřejných odpovědí vývojáře v App Storu trvá na „skutečných profilech“. Přesná poloha uživatele se na mapě zobrazuje s odchylkou 500 metrů a k dispozici je také neviditelný režim. Podrobnější veřejné informace o tom, jak platforma prověřuje hostitele jednotlivých akcí, se nám ale dohledat nepodařilo.
Gulina ve svém článku popsala tři varovné signály, se kterými se osobně setkala: opakované a nátlakové zprávy, jejichž cílem bylo přimět ji k účasti; vyptávání na její aktuální polohu; a otázky, zda je sama, spojené s návrhem přesunout se do soukromého bytu. V takových případech účast zrušila nebo organizátora rovnou zablokovala. Zároveň zdůrazňuje, že se na setkání z Amigos vydávala s manželem a že do Aliho bytu by bez něj pravděpodobně nešla.
Jak se chránit, když jdete mezi cizí lidi
Podle doporučení organizace RAINN se při setkávání s neznámými lidmi prostřednictvím aplikací vyplatí dodržovat několik základních pravidel:
- Nesdílet příliš brzy adresu bydliště, pracoviště ani informace o každodenních návycích.
- Říct někomu blízkému, kam jdete a s kým se máte setkat.
- Zajistit si vlastní dopravu zpět.
- První setkání naplánovat na veřejném a frekventovaném místě.
- Nepřehánět to s alkoholem.
- Pokud na vás někdo vyvíjí nátlak nebo se chová podezřele, odejít, zablokovat ho a nahlásit.
Vydávat se o samotě do soukromého bytu člověka, kterého vůbec neznáte, je podle nás zbytečné riziko, které žádná spontánní zábava nevyváží. Veřejná skupinová akce může být přijatelnou alternativou, pokud si předem stanovíte jasná bezpečnostní pravidla.
Funguje to v Česku? A jaké jsou alternativy?
Amigos je dostupné ke stažení v českém App Storu i na Google Play. Platforma ale sama uvádí, že jednotlivé oblasti zpřístupňuje postupně a že pro odemčení regionu potřebuje dostatečný počet aktivních uživatelů s různými zájmy. Pokud taková komunita v daném místě nevznikne, oblast zůstává uzamčená. Zda má Amigos skutečně aktivní komunitu v českých městech, se nám z veřejně dostupných informací nepodařilo ověřit.
Kdo hledá podobný zážitek v Praze, má několik alternativ, které fungují na odlišném principu. Meetup nabízí veřejně vypsané akce zaměřené na konkrétní zájmy, od běhání přes jazykové výměny až po karaoke. Timeleft organizuje skupinové večeře, při nichž aplikace propojí menší skupinu cizích lidí a místo setkání jim odhalí krátce před akcí. Večeře se konají ve veřejných podnicích. Prague Together je lokální komunita propojená s Meetupem, která cílí na místní obyvatele i nově příchozí.
Alternativou je také Bumble For Friends, který ale funguje podle tradičnějšího modelu: nejprve prohlížení profilů, poté vzájemná shoda, následně chat a teprve potom případné osobní setkání. Amigos tento řetězec záměrně přeskakuje. A právě v tom spočívá hlavní napětí mezi pohodovým karaoke s Pawłem a večerem, ze kterého je lepší odejít dřív, než se situace zkomplikuje.
Gulina ve svém článku vystihla podstatu celé zkušenosti: z profilové fotografie by nedokázala odhadnout, zda ji čeká povedený večer, nebo nepříjemná situace. Rozdíl mezi novým přátelstvím a rizikovým setkáním totiž nedokáže spolehlivě předvídat žádný algoritmus. Rozhodující je vlastní úsudek a také ochota aplikaci zavřít dřív, než se za vámi zavřou dveře cizího bytu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík