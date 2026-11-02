Rodiče nás učili zhasínat při každém odchodu z místnosti. U LED žárovek to ale nedává žádný ekonomický smysl

Kdo vyrůstal s klasickými vláknovými žárovkami, pamatuje si důrazné „zhasni, když odcházíš“. A rodiče měli pravdu – tehdy. Šedesátiwattová žárovka proměňovala většinu spotřebované energie v teplo a jen malou část ve světlo. Hodina svícení takovou „šedesátkou“ vyjde při ceně elektřiny 7,01 Kč za kilowatthodinu přibližně na 0,42 Kč. Její LED ekvivalent, deset wattů výkonná žárovka se stejným světelným tokem kolem 800 lumenů, spotřebuje za tutéž hodinu elektřinu za pouhých 0,07 Kč. Když odejdete z pokoje na pět minut a LED necháte svítit, zaplatíte navíc asi 0,006 Kč. Ani ne haléř. Kvůli takové částce nemá smysl běhat po bytě od vypínače k vypínači.
Proč starý zvyk dával ekonomický smysl
Klasická wolframová žárovka patřila k nejméně účinným světelným zdrojům. Podle amerického ministerstva energetiky dosahovala světelné účinnosti kolem
15 lumenů na watt, zatímco běžné LED náhrady se pohybují přibližně v rozmezí 70 až 120 lm/W. Jinými slovy: aby stará žárovka poskytla stejné množství světla, spotřebovala zhruba čtyřikrát až osmkrát více elektřiny.
V době, kdy v domácnostech převládaly klasické žárovky, představovalo osvětlení podle odhadů amerického ministerstva energetiky asi 15 % celkové domácí spotřeby elektřiny. Každé zhasnutí při odchodu z kuchyně nebo ložnice tak mohlo přispět k citelné úspoře. Pět minut zbytečného svícení 60W žárovkou stálo přibližně 3,5 haléře, tedy zhruba šestkrát více než u LED. V domácnosti s deseti takovými žárovkami se tyto částky mohly za rok nasčítat na stovky korun.
Rodiče nás tedy neučili nesmysl. Učili nás hlídat výdaj, který tehdy měl skutečnou váhu.
Kolik stojí LED žárovka v českých korunách
Při ceně elektřiny 7,01 Kč/kWh, kterou pro první pololetí roku 2026 uvádí
verejny.cz na základě dat Eurostatu, vychází provoz jedné 10W LED žárovky následovně:
Doba svícení Náklad na 10W LED Náklad na 60W klasickou žárovku 5 minut 0,006 Kč 0,035 Kč 1 hodina 0,07 Kč 0,42 Kč 8 hodin 0,56 Kč 3,37 Kč 24 hodin 1,68 Kč 10,10 Kč
Při běžném provozu tři hodiny denně vyjde jedna LED žárovka přibližně na 77 Kč ročně. Klasická šedesátiwattová žárovka by za stejnou dobu spotřebovala elektřinu asi za 461 Kč. Rozdíl činí zhruba 384 Kč ročně na jedinou žárovku. A právě tady se skrývá skutečná úspora. Ne v tom, jestli zhasnete na tři minuty, ale v tom, zda stále používáte energeticky náročný světelný zdroj.
Základní LED žárovku s paticí E27 a světelným tokem 806 lumenů, která může přímo nahradit klasickou šedesátiwattovou žárovku, lze v českých obchodech pořídit přibližně za 50 Kč. Při třech hodinách svícení denně tak může úspora na spotřebované elektřině odpovídat pořizovací ceně zhruba za 47 dní. Jde samozřejmě o orientační výpočet, který nezohledňuje rozdíly v cenách konkrétních výrobků ani případné náklady na jejich výměnu.
Neničí časté vypínání LED žárovku?
To je oprávněná otázka. U klasických žárovek znamenalo každé zapnutí zahřátí wolframového vlákna a jeho postupné namáhání, což mohlo přispívat ke zkrácení životnosti. LED fungují jinak. Nemají vlákno, které by se mohlo přepálit, a jejich světelný tok obvykle postupně klesá. Podle
ENERGY STAR se životnost LED často vyjadřuje dobou, po které světelný tok klesne přibližně na 70 % původní hodnoty. Žárovka tedy nemusí náhle přestat fungovat, ale může postupně slábnout.
Konkrétní údaje se liší podle výrobku. Philips například u jednoho svého 9W LED modelu, který nahrazuje klasickou šedesátiwattovou žárovku, uvádí 50 000 spínacích cyklů a životnost 11 000 hodin. Při deseti zapnutích denně by se deklarovaný počet cyklů vyčerpal přibližně za 13,7 roku. Neznamená to ale, že žárovka po této době nutně přestane fungovat – jde o údaj výrobce, nikoli záruku skutečné životnosti v každé domácnosti.
V běžném provozu tedy časté vypínání zpravidla nepředstavuje pro LED žárovku zásadní problém. Větší vliv mohou mít teplota, kvalita její elektroniky, podmínky použití a konkrétní konstrukce výrobku.
Kde se v domácnosti šetří víc než na jedné LED
Se zavedením LED se zhasínání přesunulo z kategorie výrazných úspor spíše mezi drobné návyky, které dávají smysl, ale samy o sobě účet za elektřinu zásadně nezmění. Pokud chcete skutečně ušetřit, zaměřte se na oblasti s větší spotřebou:
Vytápění a nastavení teplot. Vytápění může představovat významnou část spotřeby energie v domácnosti, zejména v zimě. Snížení teploty v místnostech, kde není nutné tolik topit, může přinést větší úsporu než celoroční zhasínání jediné LED žárovky. Ohřev vody. Ten může tvořit značnou část domácí spotřeby energie. Kratší sprchování nebo vhodné nastavení teploty ohřívače vody mohou mít měřitelný dopad na účet. Výměna zbývajících starých zdrojů. Pokud doma stále používáte klasické nebo halogenové žárovky, jejich výměna za LED může přinést výraznou úsporu při každodenním svícení. Pohotovostní spotřeba. Spotřebič, který je zdánlivě vypnutý, může stále odebírat elektřinu. Americké ministerstvo energetiky na tento problém upozorňuje a doporučuje věnovat pozornost spotřebě v pohotovostním režimu. Automatizace osvětlení. Čidla přítomnosti na chodbách, v šatnách nebo na toaletách mohou zabránit zbytečnému svícení. U LED tak odpadá nutnost neustále kontrolovat vypínače, i když finanční úspora závisí na konkrétním provozu.
Při delší nepřítomnosti nebo v místnostech, kde svítí několik světel, samozřejmě stále platí jednoduché pravidlo: zhasněte. Nemá však velký ekonomický význam honit se po bytě kvůli jedné LED pokaždé, když na minutu odejdete do kuchyně pro sklenici vody.
Princip „neplýtvat“ zůstává správný. Jen se těžiště úspor přesunulo od vypínače na zdi k termostatu a ke spotřebičům, které zůstávají zapnuté nebo v pohotovostním režimu.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík