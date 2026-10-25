Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Omáčka ti zůstává na dně talíře? Možná jen používáš špatné těstoviny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Špagety, penne, rigatoni, fusilli nebo tagliatelle nejsou jen různé tvary stejné věci. Každý z nich pracuje s omáčkou trochu jinak. Když se naučíš pár jednoduchých pravidel, přestane půlka večeře končit na dně talíře a těstoviny budou chutnat líp bez jediné dražší suroviny.
Omáčka ti zůstává na dně talíře? Možná jen používáš špatné těstoviny

Omáčka ti zůstává na dně talíře? Možná jen používáš špatné těstoviny

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:30

Reklama
Další články z Poudree.cz
Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky
Nechce se ti cvičit? Tak necvič hodinu. Tenhle 12minutový domácí workout se počítá taky
8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single
8 situací, kdy si řekneš: Díkybohu, že jsem single

Partner umí být báječný. Ale pak jsou chvíle, kdy se rozvalíš přes celou postel, koupíš letenku bez porady,...

Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ
Maxi svetr, nebo mini šaty? Možná obojí. Záleží, jak ho nastyluješ

Je dost dlouhý na šaty, ale pořád je to svetr. Přes kalhoty vypadá skvěle, s vysokými kozačkami ještě lépe....

Nejsou bublinky jako bublinky. Proč Hubert není šampaňské a Prosecco také ne
Nejsou bublinky jako bublinky. Proč Hubert není šampaňské a Prosecco také ne

Bublinky, korek, sklenička — a člověk má chuť říct „šampaňské“. Jenže Champagne není obecné jméno pro...

Říkali, že ženy na takový výkon nemají. Gertrude Ederle přeplavala Lamanšský průliv rychleji než každý muž před ní
Říkali, že ženy na takový výkon nemají. Gertrude Ederle přeplavala Lamanšský průliv rychleji než každý muž před ní

Bylo jí dvacet, moře mělo špatnou náladu a před ní úsek, který do té doby zdolalo jen několik mužů. Když...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.