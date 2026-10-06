Hokkaido nemusíš loupat. A právě tím začíná jeho největší kuchyňská výhoda

Navíc ji nemusíš odsoudit jen k nekonečným hrncům oranžové krémové polévky. Hokkaido může skončit na plechu, v těstovinách, rizotu, kari, pyré, pomazánce nebo naplněné a upečené celé. A právě trouba je podle mě místo, kde by naše seznamování mělo začít.
Hokkaido je jedna z dýní typu Red Kuri
Pod názvem hokkaido u nás nejčastěji myslíme oranžovou zimní dýni typu Red Kuri neboli Uchiki Kuri, botanicky Cucurbita maxima. RHS ji popisuje jako oranžovočervenou dýni typického cibulovitého až kapkovitého tvaru s hustou žlutozlatou dužinou a sladkou, oříškovou chutí. Právě ta oříšková až lehce kaštanová stránka ji odlišuje od některých vodnatějších dýní. A její druhá praktická výhoda je velikost.
Hokkaido většinou není obří oranžová koule, kterou rozřízneš a potom tři dny hledáš lidi, kterým bys mohla rozdat přebytečných osm kilo dužiny. Red Kuri běžně vytváří plody zhruba kolem 1,5 až 3 kilogramů, takže jedna dýně se dá v domácnosti docela realisticky spotřebovat.
Ne, opravdu ji nemusíš loupat
Hokkaido pořádně umyj, protože slupka zůstane v jídle. Potom ji rozřízni napůl, lžící vydlabej semena a vláknitou část a dál už ji můžeš krájet podle receptu. Na klínky. Na kostky. Na tenké půlměsíce.
Po upečení slupka změkne a není potřeba ji odstraňovat. To je také důvod, proč je Red Kuri tak příjemná dýně pro běžné vaření. Samozřejmě pokud má konkrétní kus velmi poškozenou nebo extrémně tvrdou část povrchu, můžeš ji lokálně odříznout. Není potřeba být ideologicky oddaná každému centimetru slupky. Ale standardní hokkaido rozhodně nemusíš půl hodiny pronásledovat škrabkou.
Největší problém může být rozkrojit ji bez zápasu
Zimní dýně mají tvrdý povrch a kulatý tvar, což není úplně vysněná kombinace pro ostrý nůž. Polož dýni na stabilní prkénko a pokud se kýve, odkroj velmi tenkou část zespodu, aby získala rovnou plochu. Potom použij velký ostrý kuchařský nůž a pracuj pomalu.
Nesnaž se tupým malým nožíkem přesvědčit kilogramovou dýni silou vůle. Pokud je hokkaido mimořádně tvrdé, můžeš ho také krátce předhřát, aby povrch trochu povolil, a teprve potom krájet. A jakmile se dostaneš dovnitř, nevyhazuj automaticky semínka. K nim se ještě vrátíme.
Pokud jsi hokkaido dosud dávala hlavně do polévky, upeč ho samotné
Nakrájej dýni na klínky nebo větší kostky. Olivový olej. Sůl. Pepř. A pořádně rozpálená trouba. Kousky rozlož tak, aby kolem sebe měly místo. Stejně jako u batátu, pastináku nebo tuřínu chceme, aby voda mohla unikat a povrch získal barvu.
Jakmile se hokkaido upeče dozlatova, jeho přirozená sladkost a oříšková chuť vystoupí mnohem víc. RHS právě sladkou, oříškovou chuť Red Kuri považuje za jednu z jejích charakteristických vlastností. A potom ho ochutnej jen tak. Možná zjistíš, že z něj žádnou polévku dělat nechceš.
Šalvěj a hnědé máslo jsou pro hokkaido skoro neslušně dobré
Tohle je jedna z těch kombinací, které vypadají sofistikovaněji, než kolik práce skutečně stojí. Upeč dýni na klínky. Na malé pánvi nech rozpustit máslo a chvíli ho zahřívej, dokud mléčné částice nezačnou zlátnout a máslo vonět lehce oříškově. Přidej několik lístků šalvěje.
Přelij přes hokkaido. Sůl, pepř a případně trochu parmazánu. Sladká a oříšková dýně se spojí s oříškovou chutí hnědého másla a aromatickou šalvějí a najednou máme přílohu, která rozhodně nepůsobí jako „nějaká zelenina k večeři“. Stejný princip můžeš použít na těstoviny.
Z upečeného hokkaida vzniknou těstoviny téměř samy
Upeč kostky hokkaida s česnekem. Část nech vcelku a část rozmačkej vidličkou nebo rozmixuj s trochou vody z těstovin. Na pánvi spoj obě části s těstovinami, trochou másla nebo olivového oleje a parmazánem. Černý pepř. Hotovo. Pro výraznější verzi přidej chilli. Nebo modrý sýr. Nebo právě šalvěj.
Pokud použiješ těstoviny, které dobře drží omáčku, třeba rigatoni nebo penne, rozmačkaná dýně se na ně krásně nalepí. A tohle je důležitý trik: nemusíš pokaždé dýni rozmixovat dokonale do hladkého pyré. Kombinace krémové části a opečených kousků je chuťově i texturou mnohem zajímavější.
Do rizota ji upeč zvlášť
Můžeš dýni samozřejmě vařit přímo s rýží, ale já bych zase sáhla po troubě. Nakrájené hokkaido upeč dozlatova. Část rozmačkej a vmíchej do téměř hotového rizota, část nech jako kostky navrch. Máslo, parmazán, pepř. Pokud chceš kontrast, kozí sýr nebo gorgonzola. A pár opečených dýňových semínek. Dostaneš krémovost, sladkost, slaný sýr a křupavou strukturu, místo aby celý talíř chutnal jako jedna homogenní oranžová hmota.
Ano, samozřejmě z něj uděláme polévku. Jen ji nemusíme dělat pořád stejně
Hokkaido polévku zvládá výborně právě díky hustší dužině. Základ může být úplně jednoduchý: cibule, hokkaido, vývar, sůl, pepř. Uvařit a rozmixovat. Ale potom můžeš stejný základ pokaždé posunout jinam.
Hokkaido + zázvor + kokosové mléko + chilli.
Hokkaido + česnek + tymián + smetana.
Hokkaido + červená čočka + kari.
Hokkaido + pečená paprika + uzená paprika.
Hokkaido + jablko + muškátový oříšek.
Právě protože je dýně sama sladká a krémová, téměř vždy jí pomůže kyselost nebo koření. Citron. Limetka. Trocha vinného octa. Jogurt. Jinak se může stát, že první tři lžíce jsou nádherné a u šesté už máš pocit, že jíš teplé oranžové dětské pyré.
Pokud chceš nejlepší polévku, dýni nejdřív upeč
Je to jeden krok navíc, ale chuťově stojí za něj. Místo toho, abys syrové kostky hodila rovnou do vývaru, upeč je nejprve v troubě společně s cibulí a česnekem. Až potom všechno přesuň do hrnce, přidej vývar a rozmixuj.
Opečené části přinesou hlubší chuť a dýně nebude působit jen sladce a vařeně. Navíc můžeš několik nejhezčích opečených kostek před mixováním schovat a dát je nakonec navrch. Dýňová polévka pak konečně obsahuje i něco, do čeho se dá kousnout.
Hokkaido a kari si rozumějí možná ještě lépe než batát
Cibule, česnek, zázvor. Kari pasta nebo směs koření. Kostky hokkaida. Kokosové mléko. A potom třeba cizrna nebo červená čočka. Dýně během vaření změkne a část dužiny přirozeně zahustí omáčku. Sladkost zvládne chilli a výrazné koření, zatímco limetka na konci dodá kyselost.
Můžeš přidat špenát, pak choi nebo mangold, které už máme v našem kuchyňském repertoáru. A najednou zjistíš, že jedna oranžová dýně dokázala spojit půlku naší série do jednoho hrnce.
Naplnit ji je mnohem jednodušší, než to vypadá
Menší hokkaido můžeš rozříznout napůl, vydlabat semínka a předpéct řeznou stranou dolů. Potom otočit a naplnit.
Čočkou a fetou.
Rýží, houbami a sýrem.
Mletým masem a rajčaty.
Kuskusem, cizrnou a bylinkami.
Quinoou, špenátem a kozím sýrem.
A vrátit do trouby. Výhoda je zřejmá: nemusíš připravovat žádnou zvláštní přílohu. Samotná upečená dýně je zároveň její součástí. Navíc to na talíři vypadá, jako by ses rozhodla věnovat večeři polovinu dne, přestože většinu času hokkaido jen sedělo v troubě a pracovalo samo.
Z hokkaida uděláš výborné pyré, ale dej mu něco slaného
Upečenou dužinu rozmačkej s máslem. Sůl a pepř. A už to funguje. Pokud ti připadá příliš sladké, přidej trochu parmazánu, pečeného česneku nebo dijonské hořčice. Můžeš také udělat půl hokkaida a půl brambor. Takové pyré se hodí k pečenému masu, rybě i luštěninovým placičkám. A zbytek může druhý den skončit v nokách nebo těstě.
Ano, hokkaido může jít i do noků
Dýňové noky jsou krásný způsob, jak využít upečené pyré. Důležitý je ale jeden detail: dýně nesmí být příliš vodnatá. Proto je zase lepší pečení než vaření ve vodě. Upečená dužina bývá koncentrovanější a potřebuješ pak méně mouky.
Do vychladlého pyré přidej mouku, případně vejce podle receptu, trochu soli a muškátového oříšku. A s moukou postupuj opatrně.
Čím víc jí přidáš, tím lépe se těsto zpracovává, ale tím větší je riziko, že výsledné noky budou připomínat malé oranžové kaučukové míčky. K hotovým nokům pak přesně ono hnědé máslo a šalvěj. Vidíš? Všechno se nám pěkně propojuje.
Dýňové pyré nemusí být jen slané
Hokkaido se hodí také do sladkého pečení. Upečenou dužinu rozmixuj a můžeš ji použít do muffinů, lívanců, vaflí, koláče nebo sladkého chleba. Skořice, zázvor, muškátový oříšek, vanilka. A protože samotné pyré přidává těstu vlhkost, není dobré jen tak přihodit hrnek do libovolného receptu a doufat, že vesmír vyřeší poměry za tebe.
Použij recept, který s dýňovým pyré počítá, nebo uprav množství ostatních mokrých ingrediencí. Hokkaido má sice mnoho talentů, ale rušení základních pravidel pečení mezi nimi není.
Semínka nevyhazuj. Jen je musíš pořádně očistit
Při vydlabávání dýně dostaneš semena obalená vláknitou dužinou. Odděl je, opláchni a důkladně osuší. Potom je můžeš promíchat s malým množstvím oleje, solí a kořením a upéct dozlatova. BBC Good Food právě u Red Kuri doporučuje semínka zachovat, opražit a použít například jako křupavou tečku na polévku. A tady máme krásné propojení s naším článkem o dýňových semínkách.
Jen počítej s tím, že domácí semínka z celé dýně mají pevnou vnější slupku a nejsou totožná s těmi zelenými loupanými jádry, která kupuješ v sáčku. Na zobání jsou ale po upečení úplně v pořádku.
Když ji kupuješ, vezmi ji do ruky
Dobrá zimní dýně by měla působit na svou velikost těžce a její povrch má být pevný, bez měkkých nebo propadlých míst. Illinois Extension doporučuje vybírat zimní dýně bez otlaků, hnědých míst a řezů, s matnou pevnou slupkou. U Red Kuri chceš typickou sytou oranžovočervenou barvu. Stem, pokud zůstal, má být pevný a suchý, ne měkký a plesnivý.
A pokud na jedné straně najdeš drobnou povrchovou oděrku, neznamená to automaticky konec světa. Jen takovou dýni použij dřív a nespoléhej na několikaměsíční skladování.
Celé hokkaido do lednice většinou vůbec nemusí
Tohle je další příjemná vlastnost zimních dýní. Celé neporušené hokkaido patří do chladného, suchého, tmavého a dobře větraného místa, nikoli automaticky do lednice. Utah State University doporučuje pro zimní dýně přibližně 10–13 °C a uvádí, že při vhodných podmínkách mohou vydržet až několik měsíců.
U konkrétního typu kuri uvádí University of Minnesota v optimálních profesionálních podmínkách skladovací životnost přibližně čtyři až pět měsíců. Domácí spíž samozřejmě nemusí takové podmínky splňovat, takže to ber spíš jako ukázku toho, že hokkaido opravdu není zelenina na třídenní odpočet.
RHS u Uchiki Kuri podobně uvádí skladovatelnost až kolem pěti měsíců. Pokud máš doma běžných 23 stupňů, spotřebuj ji samozřejmě rychleji. Ale pořád nemusíš při nákupu panikařit jako u mangoldu.
Jakmile ji rozkrojíš, situace se mění
Řezaná dýně už patří do chladničky. Utah State University doporučuje rozkrojenou zimní dýni zakrýt a uchovávat chlazenou. Pokud tedy použiješ jen polovinu, druhou dej do uzavřené nádoby nebo dobře zakryj a spotřebuj během několika následujících dnů.
Ještě praktičtější může být upéct rovnou celou. Upečené kostky pak můžeš postupně použít do těstovin, salátu, polévky nebo vajec. A najednou máš místo půlky syrové dýně v lednici hotový polotovar na několik večeří.
Pečené hokkaido v salátu je možná nejjednodušší oběd druhý den
Studené nebo vlažné upečené kostky dej na rukolu nebo jiný salát. Přidej fetu nebo kozí sýr. Ořechy nebo dýňová semínka. Jablko či hrušku, pokud chceš sladší kontrast. A kyselou zálivku. Třeba citron + olivový olej + dijonská hořčice. Tohle je přesně důvod, proč se vyplatí péct větší množství zeleniny najednou. Druhý den už nemusíš „vařit s dýní“. Jen otevřeš krabičku.
Výživově je hokkaido pořád hlavně zelenina, ne oranžový lék
Zimní dýně obecně poskytují vlákninu, draslík a vitaminy včetně A a C. Illinois Extension je charakterizuje právě jako zdroj těchto živin; přesné hodnoty se samozřejmě liší podle konkrétního druhu, odrůdy a způsobu přípravy.
Oranžovou barvu dužiny vytvářejí karotenoidní pigmenty, mezi něž patří i prekurzory vitaminu A. To je výživově zajímavé. Ale nemusíme z hokkaida vyrábět „detoxikační podzimní superpotravinu“, která podle internetu současně zachraňuje pleť, imunitu, hormony i životní směr. Je to velmi použitelná zelenina. Upřímně, to je mnohem praktičtější kvalifikace.
Pokud jsi hokkaido zatím znala hlavně jako polévku, dej mu jeden plech
Umyj ho. Rozřízni. Vydlabej semínka. Neloupej. Nakrájej na klínky a dej na ně olivový olej, sůl, pepř a tymián. Upeč je tak, aby okraje začaly opravdu hnědnout. Potom půlku sněz jako přílohu. A druhou půlku nech na další den. Jednou ji dej do těstovin, pár kusů na salát a z posledních může vzniknout polévka. Právě tehdy začne být jasné, proč je hokkaido tak praktické.
Není zajímavé proto, že z něj dokážeš udělat dýňovou polévku. Je zajímavé proto, že jednu dýni můžeš během tří dnů použít úplně jinak — a ještě jsi kvůli tomu nemusela ani vytáhnout škrabku.
FAQ: Hokkaido v kuchyni
Musí se hokkaido loupat?
Obvykle ne. Red Kuri má poměrně tenkou jedlou slupku, která při vaření nebo pečení změkne, takže se běžně připravuje i se slupkou.
Můžu jíst semínka z hokkaida?
Ano. Semínka můžeš očistit od vláknité dužiny, dobře usušit a upéct s trochou oleje a koření. U Red Kuri je k opražení a použití jako posypka doporučuje i BBC Good Food.
Je hokkaido totéž co Red Kuri?
Hokkaido se u nás běžně používá pro oranžové dýně typu Red Kuri/Uchiki Kuri. RHS vede Red Kuri a Uchiki Kuri jako názvy stejného kultivaru Cucurbita maxima.
Je lepší hokkaido vařit, nebo péct?
Obojí funguje. Pečení ale výrazněji rozvine jeho sladkou a oříškovou chuť a je výborné například pro přílohy, těstoviny nebo saláty. Red Kuri je RHS doporučována právě také k pečení.
Patří celé hokkaido do lednice?
Ne nutně. Celé zimní dýně se lépe skladují v chladném, suchém a větraném prostředí přibližně kolem 10–13 °C. Rozkrojená dýně už naopak patří do chladničky.
Jak dlouho může celé hokkaido vydržet?
Záleží na zralosti, neporušenosti plodu a podmínkách. U kuri uvádí University of Minnesota v optimálním skladování čtyři až pět měsíců a RHS u Uchiki Kuri až kolem pěti měsíců. V běžném teplejším bytě bude reálná životnost kratší.
UPOZORNĚNÍ: Informace v článku mají obecný vzdělávací charakter a nenahrazují individuální doporučení lékaře nebo nutričního specialisty.
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Zdroje: Royal Horticultural Society – Cucurbita maxima ‘Red Kuri’ [1], Royal Horticultural Society – Pick your pumpkin: the best to grow for eating and carving [2], Utah State University Extension – Fruit and Vegetable Guide Series: Winter Squash [3], University of Minnesota Extension – Postharvest handling of fruit and vegetable crops in Minnesota [4], Illinois Extension – Ingredient Highlight: Winter Squash [5], BBC Good Food – 20 types of squash and how to use them [6]. img ai generated