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Hokkaido nemusíš loupat. A právě tím začíná jeho největší kuchyňská výhoda

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Koupíš krásně oranžovou dýni, položíš ji na prkénko a automaticky hledáš škrabku. Protože dýně se přece loupe. U hokkaida ji zase schovej. Právě tahle dýně patří k těm, jejichž poměrně tenká slupka po tepelné úpravě změkne natolik, že se běžně jí spolu s dužinou. A v tu chvíli se z dýně, která na první pohled vypadá jako půlhodinová přípravná operace, stává jedna z nejpohodlnějších podzimních zelenin: rozříznout, vydlabat semínka, nakrájet a vařit.
Hokkaido nemusíš loupat. A právě tím začíná jeho největší kuchyňská výhoda

Hokkaido nemusíš loupat. A právě tím začíná jeho největší kuchyňská výhoda

Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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