Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v Šumperku

Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v ŠumperkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v ŠumperkuZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 05.11.2026 11:49
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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