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Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v Šumperku

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Dennívýzva
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Krátce po podmínečném propuštění z vězení se dopustil dvacetiletý mladík opět násilného trestného činu v Šumperku. Muže, kterého předtím neznal, surově napadl po neúspěšné žádosti o cigaretu. Kriminalisté kvůli život ohrožujícím zraněním případ kvalifikovali jako pokus vraždy.
Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v Šumperku

Pokus vraždy kvůli cigaretě. Mladý recidivista brutálně napadl muže v Šumperku

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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