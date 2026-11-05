Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru

Na
hodolanskou mě před lety navedla kamarádka z Olomouce. Vyprávěla o ní s takovým zaujetím, že jsem si ji doma prostě musela zkusit. Prý má původ přímo v omáčku olomouckých Hodolanech. Po první várce jsem pochopila, proč se o ní mluví skoro s domácí úctou. Na pohled žádná paráda do soutěže krásy. Jenže pak přijde první lžíce. Hustá smetanová omáčka, jemně nakyslá po octu, a v ní , které pustí chuť i vůni přesně tam, kam mají. buřty
U nás doma se z ní postupně stalo jídlo na sychravé dny. Nejčastěji ji vařím, když za oknem lije a nikdo nemá chuť vymýšlet něco komplikovaného. Základem je
poctivá jíška ze špeku a sádla, bez ní by to byla jen slabší příbuzná té pravé omáčky, a taky silný vývar. je samozřejmě jistota, ale když není po ruce, dá se použít i dobrý Domácí vývar bujón bez konzervantů.
Můj tip z kuchyně: Bobkový list, nové koření a černý pepř nenechávejte plavat v hrnci jen tak. Dejte je do čajového sítka nebo svažte do kousku gázy. Po dovaření vytáhnete všechno najednou a nebudete pak lovit pepř mezi bramborami. Ocet přilévejte postupně a ochutnávejte. U téhle omáčky je rozdíl mezi příjemnou nakyslostí a moc ostrou chutí menší, než se zdá. Recept na poctivou hodolanskou omáčku se smetanou a vejci
Celková délka přípravy: přibližně 55 až 65 minut Ingredience k přípravě
Základ omáčky: kousek špeku (cca 80 g) 2 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 2 lžíce cukru krupice 2 lžíce octa 1 l plnotučného mléka 250 ml smetany ke vaření 200 ml silného vývaru (nebo kvalitní bujón bez konzervantů) sůl podle chuti
Hlavní složky: 4 kvalitní buřty 6 větších brambor 6 vajec
Koření do sítka: 4 kuličky nového koření 2 bobkové listy 6 kuliček černého pepře Postup přípravy tradiční hodolanské omáčky
1.
Brambory oloupejte, pokrájejte na menší kousky, klidně trochu nepravidelné, a uvařte je v osolené vodě doměkka. Vodu nevylévejte všechnu. Část si odložte stranou, při ladění hustoty omáčky se bude hodit.
2.
Špek nakrájejte najemno a dejte do většího hrnce. Na středním plamenu ho nechte pomalu vyškvařit. Pak přidejte sádlo a ještě chvíli opékejte, až základ lehce zezlátne a začne vonět tak, že se u sporáku většinou někdo zastaví s otázkou, co bude k jídlu.
3. Do tuku se špekem nasypte
mouku a cukr. Za stálého míchání připravte světlou jíšku. Není kam spěchat, dvě až tři minuty jí dopřejte, jinak bude mouka v hotové omáčce působit syrově. Foto: Se souhlasem Romany Rubášové, upraveno pomocí AI, Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru
4. Po menších dávkách přilévejte
mléko a pořád míchejte metličkou. Potřebujete hladkou omáčku bez hrudek, ne hustou moučnou hmotu. Přidejte sůl, ocet a koření uzavřené v čajovém sítku.
5.
Buřty nakrájejte nadrobno a nasucho je opečte na pánvi. Stačí dozlatova, aby pustily trochu tuku a dostaly barvu. Potom je přesuňte do omáčky.
6. Přidejte uvařené
brambory, trochu vody z jejich vaření a také vývar. Konzistence má být někde mezi hustší polévkou a omáčkou. Lžíce v ní stát nemá, vodová ale být nesmí.
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7. Na mírném plamenu nechte všechno společně probublávat asi deset až patnáct minut. Chutě se propojí a omáčka ještě trochu zhoustne. Sítko s kořením potom vytáhněte a obsah vyhoďte.
8. Nakonec přilijte
smetanu, promíchejte a ochutnejte. Podle potřeby dosolte nebo přidejte pár kapek octa. Vejce a servírování
1.
Vejce opatrně vložte do vroucí vody a vařte přesně šest minut. Bílek bude pevný, žloutek zůstane krémový. Hned po uvaření je přendejte do studené vody, oloupejte a rozkrojte napůl, případně je nechte vcelku.
2. Omáčku rozdělte do hlubokých talířů, přidejte vejce a hned podávejte. Chleba k tomu patří. Ideálně domácí, ale dobrý kváskový z pekárny úplně stačí.
Tipy redakce: Výběr uzeniny: Buřty se dají nahradit kabanosem nebo kvalitní klobásou, podobně to uvádějí i tradiční moravské recepty. Kabanos přidá výraznější, kouřovější tón, zatímco buřty nechají omáčku o něco jemnější. Hustota omáčky: Když omáčka zhoustne víc, než jste chtěli, neřeďte ji obyčejnou vodou. Lepší je voda z brambor, zůstává v ní škrob a omáčka si podrží plnější chuť i tělo. Vejce na poslední chvíli: Vejce vařte těsně před podáváním. Pokud je připravíte dopředu a necháte je pak prohřát v omáčce, žloutek ztuhne a přijdete přesně o ten krémový střed, kvůli kterému se vyplatí hlídat čas. Sladkokyselá rovnováha: Ocet a cukr si každý nastaví trochu po svém. Začněte množstvím uvedeným v receptu a pak dolaďte chuť. Někdo chce omáčku ostřeji nakyslou, jiný ji má raději kulatější a sladší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu , Healthline Se souhlasem Romany Rubášové