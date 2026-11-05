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Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru

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Hodolanská omáčka je tradiční moravský pokrm z olomoucké čtvrti Hodolany. Připravuje se z buřtů, brambor, smetany a vajíček uvařených do krémova. Podává se s chlebem a zahřeje tělo i duši.
Fotografie k Hodolanské omáčce

Fotografie k Hodolanské omáčce

Zdroj: Foto: Romana Rubášová, Hodolanská omáčka: Zapomenutá pokladnice olomoucké kuchyně, která voní po buřtech a domácím vývaru
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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