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302 000 vojáků a 1 039 člunů. Kyjev sečetl letošní práci dronů

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Ukrajinské obranné síly od začátku roku 2026 zabily nebo zranily pomocí bezpilotních prostředků 302 000 ruských vojáků a zničily či vyřadily 1 039 ruských vojenských člunů. Vyplývá to ze dvou bilancí, které ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo 27. a 30. října.
302 000 vojáků a 1 039 člunů. Kyjev sečetl letošní práci dronů

302 000 vojáků a 1 039 člunů. Kyjev sečetl letošní práci dronů

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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