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Svazarm nabízel křídla i řidičák. Do začátků mu mluvili také milicionáři

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Svazarm vznikal jako branná organizace, jeho členové v něm ale nacházeli i cestu k technice a sportu. Jak do jeho začátků zasahovali milicionáři a co ukazují Medlánky.
Letoun L-60S vleče dva žluté historické kluzáky nad medláneckým letištěm

Letoun L-60S vleče dva žluté historické kluzáky nad medláneckým letištěm

Zdroj: Karel x / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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