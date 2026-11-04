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První dva týdny tě dieta baví. Za dva měsíce ji nenávidíš. Co je „diet fatigue“

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První pondělí je nádherné. Nakoupeno. Krabičky připravené. Kalorie zapsané. Voda odměřená. Pět tréninků v kalendáři. Za sedm týdnů stojíš večer v kuchyni, aplikace se tě ptá na gramáž cibule a ty máš chuť vyhodit telefon z okna. Nejsi najednou línější. Možná jsi jen narazila na problém, který dietní plány rády ignorují: každý režim něco stojí – nejen kalorie, ale také pozornost.
První dva týdny tě dieta baví. Za dva měsíce ji nenávidíš. Co je „diet fatigue“

První dva týdny tě dieta baví. Za dva měsíce ji nenávidíš. Co je „diet fatigue“

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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