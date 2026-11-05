Schindlerův seznam je na Oneplay s českým zvukem. Spielbergův film získal sedm Oscarů

Schindlerův seznam divákům zabere tři hodiny a sedm minut. Oneplay u něj uvádí historický a válečný žánr, původní anglický název Schindler’s List i českou zvukovou stopu. V hereckém obsazení vedle Neesona, Kingsleyho a Fiennese figuruje také Caroline Goodall. Film vznikl pod Spielbergovým vedením podle scénáře Stevena Zailliana, který vycházel z knihy Thomase Keneallyho. Vyprávění se soustřeďuje na osudy podnikatele Oskara Schindlera a židovských pracovníků jeho továrny v době nacistické okupace Polska.
Do Krakova přijel hledat výdělek
Na začátku příběhu vstupuje Schindler do okupovaného Krakova jako obchodník, který v poměrech po německém vpádu vidí příležitost k podnikání. Převzetí továrny na smaltované nádobí mu rychle přináší peníze. Využívá kontakty, obchodní příležitosti i práci židovských zaměstnanců. S postupujícím pronásledováním ale začne vnímat, jakému nebezpečí jsou lidé kolem něj vystaveni. Děj postupně zachycuje proměnu muže, jehož původním zájmem byl vlastní zisk, a jeho rozhodnutí chránit zaměstnance před nacistickým vyhlazováním.
Oficiální představení společnosti Universal uvádí záchranu více než 1 100 Židů. Továrna v příběhu získává vedle podnikatelského významu i úlohu útočiště pro lidi ohrožené deportacemi a smrtí. Film sleduje jejich osudy společně se Schindlerovým jednáním a s fungováním nacistické moci v okupovaném Polsku. Hlavní postava přitom vstupuje do příběhu s vazbami na nacistické prostředí, které později využívá při záchraně svých pracovníků. Dramatické zpracování vychází ze skutečného historického příběhu.
Oscary získali také kameraman a skladatel
Sedm Oscarů se rozdělilo mezi několik hlavních tvůrčích profesí. Vedle ceny za nejlepší film a Spielbergovy režie akademie ocenila Zaillianův adaptovaný scénář, kameru Janusze Kamińského, výpravu, střih Michaela Kahna a hudbu Johna Williamse. Přehled ocenění zveřejňuje produkční společnost Amblin společně s obsazením a dalšími údaji o vzniku snímku. Schindlerův seznam se podle jejího představení dostal do kin v prosinci 1993. Mezi dalšími získanými oceněními Amblin uvádí také Zlaté glóby za drama a režii.
Práce na filmu měla pokračování i mimo filmové prostředí. Spielberga přivedla k založení Survivors of the Shoah Visual History Foundation, dnešní USC Shoah Foundation. Organizace začala pořizovat videozáznamy svědectví přeživších holokaustu, aby uchovala jejich osobní výpovědi. Právě tento projekt Amblin připomíná jako jednu z návazností vzniku Schindlerova seznamu. Český katalog Oneplay nyní uvádí snímek s délkou 187 minut a českým zvukem; ke sledování ve službě je potřeba uživatelský účet a aktivní předplatné.
Použité zdroje: oneplay.cz, amblin.com, universalpicturesathome.com