Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Schindlerův seznam je na Oneplay s českým zvukem. Spielbergův film získal sedm Oscarů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oneplay nabízí Schindlerův seznam Stevena Spielberga s českou zvukovou stopou. Více než tříhodinové drama z roku 1993 sleduje podnikatele, který během holokaustu zachránil přes 1 100 Židů. Oskara Schindlera ztvárnil Liam Neeson, po jeho boku hrají Ben Kingsley a Ralph Fiennes. Snímek získal sedm Oscarů včetně ocenění pro nejlepší film a režii. V katalogu služby je vedený s přístupností od patnácti let.
Schindlerův seznam je na Oneplay s českým zvukem. Spielbergův film získal sedm Oscarů

Schindlerův seznam je na Oneplay s českým zvukem. Spielbergův film získal sedm Oscarů

Zdroj: Pppab / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:35

Reklama
Další články z Trendy svět
Ani vlastní vrata nedávají řidičům právo parkovat kdekoliv. Před domem je může překvapit pravidlo, které většina přehlíží
Ani vlastní vrata nedávají řidičům právo parkovat kdekoliv. Před domem je může překvapit pravidlo, které většina přehlíží
Lanovka na Hrebienok po dlouhé odstávce znovu jezdí. Provozovatel uvádí spoje od půl deváté
Lanovka na Hrebienok po dlouhé odstávce znovu jezdí. Provozovatel uvádí spoje od půl deváté

Pozemní lanovka ze Starého Smokovce na Hrebienok se po šestitýdenní odstávce vrátila do provozu. Společnost...

Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami
Salmonela v kuřecím mase a med, který neprošel kontrolou. Inspekce varuje před závadnými potravinami

Potravinářská inspekce zveřejnila další nálezy závadných potravin v českých obchodech. Laboratorní kontrola...

Čech spadl při sestupu z Hochkönigu do zasněženého žlabu. Záchranáři se k němu dostali až po hodinách
Čech spadl při sestupu z Hochkönigu do zasněženého žlabu. Záchranáři se k němu dostali až po hodinách

Sedmadvacetiletý český turista utrpěl vážná zranění při sestupu z rakouského Hochkönigu. Ve výšce kolem 2...

Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla
Martin Dejdar podpořil stávku České televize. Místo uznání přišla ostrá kritika, lidé mu připomněli i prezidenta Pavla

Herec Martin Dejdar se veřejně zastal České televize a Českého rozhlasu, jejichž zaměstnanci v úterý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.