Fanoušci ho nazvali vrahem a zavalili urážkami. Brankář Owono po smrti soupeře prolomil mlčení

Ve středu 4. listopadu odpoledne zveřejnila FC Andorra na síti X krátký komunikát. Jeho autorem nebyl klub, ale pětadvacetiletý brankář, kterého v tu chvíli část španělského internetu nazývala vrahem. „Jsou to nejtěžší dny mého života,“ uvedl podle stanice Cadena SER Jesús Owono. Píše, že těžko hledá slova a že nedokáže vstřebat, co se stalo. Vyjádřil „obrovskou bolest“ nad ztrátou Jesúse de Miguela a myslí na jeho rodinu i blízké. Ví, že ho čekají otázky, a slíbil, že všemu, co přijde, bude čelit s respektem. Dva dny mlčel. Nešlo ale o útěk. Ty dva dny vyplnil šok, policejní prověřování a čekání na disciplinární komisi. A mezitím ho už odsoudily sociální sítě.
Sedm minut nastavení
Utkání druhé španělské ligy mezi CD Tenerife a FC Andorra se mělo hrát v neděli, kvůli počasí se ale přesunulo na pondělí 2. listopadu na 13:00 místního času. Na stadionu Heliodoro Rodríguez López se schylovalo k vyhrocenému závěru. Podle zápasového přehledu LaLigy dostali druhou žlutou kartu Lautaro de León z Andorry v 83. minutě a Dani Martín z Tenerife o dvě minuty později. V 88. minutě Andorra vyrovnala na 2:2.
Jesús de Miguel, třicetiletý útočník přezdívaný Demi, šel na hřiště v 59. minutě místo Enrica Gallega. V sedmé minutě nastavení se rozběhl za dlouhým míčem. Owono vyběhl z brány a při souboji o míč ho zasáhl nohou, respektive kolenem. Rozhodčí brankáři ukázal červenou kartu, v zápise stojí formulace o „použití nadměrné síly“. Utkání bylo v 96. minutě přerušeno kvůli ošetřování hráče s číslem 9 a už se nedohrálo.
De Miguel skončil na jednotce intenzivní péče nemocnice Nuestra Señora de Candelaria. Klub nejprve informoval, že je jeho stav vážný, ale stabilizovaný. V úterý 3. listopadu v 8:00 oznámilo Tenerife jeho smrt a požádalo o respekt k soukromí rodiny.
Podrobný lékařský závěr klub nezveřejnil. Deník Diario de Avisos s odvoláním na předběžnou pitvu uvádí jako příčinu smrti náhodné poranění hrudníku, po kterém došlo k zástavě dechu a oběhu. Zvažuje se i takzvané commotio cordis, kdy úder do hrudi v nešťastném okamžiku srdečního cyklu vyvolá smrtelnou poruchu rytmu. Jde zatím o předběžný závěr citovaný médii, nikoli o konečnou zprávu.
„Vrah“ už na trávníku
Když Owono odcházel s červenou kartou ze hřiště, ozývalo se podle deníku AS z tribun skandování „asesino, asesino“, tedy vrah. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že De Miguel zemře. Po úterní zprávě se stejné slovo přesunulo na sociální sítě. Instagramový účet brankáře s téměř 30 tisíci sledujícími byl v úterý deaktivován. Jeho profil na X byl podle AS neaktivní už dva roky.
Vlna se netrefila jen do něj. Agentura AP popsala, že rasistické urážky dostával i Michel Owono, hráč nižšího katalánského klubu Can Vidalet, kterého si autoři útoků spletli s brankářem Andorry. Stačilo stejné příjmení.
Owono se narodil 1. března 2001 v Batě v Rovníkové Guineji a chytá za její reprezentaci. Andorra ho letos v létě koupila natrvalo z Deportiva Alavés a podepsala s ním smlouvu na dvě sezony s opcí na další dva roky. Po zápase ho podle AS viděli v šatně plakat a modlit se. Podle deníku El País je nyní doma s partnerkou, bez mobilu, a klub ho od veřejného hluku izoluje.
Za brankáře se postavili spoluhráči. Obránce Lautaro Spatz napsal v instagramovém příběhu, že Owono je „hluboce zasažený“ a že by „nikdy neměl v úmyslu někomu ublížit“. Podle AS jeho příspěvek sdíleli i další hráči Andorry. Klub v oficiálním prohlášení mluví o velkém emočním dopadu na hráče, realizační tým i vedení a nabízí psychologickou pomoc všem, kdo ji potřebují.
V tomhle bodě se příběh láme. Zákrok, který rozhodčí potrestal červenou kartou, je legitimním předmětem kritiky. Jenže ještě než policie vyslechla prvního svědka a než se sešla disciplinární komise, měl už konkrétní člověk na internetu vynesený rozsudek. A nálepku, kterou mu žádný úřad nepřidělil.
Co prověřuje policie a co hrozí na hřišti
Španělská policie zahájila vyšetřování možného neúmyslného usmrcení. Zní to hrozivě, podle španělského práva se ale každé nepřirozené úmrtí, včetně nehod, prověřuje automaticky. Policie má podle El País připravit spis pro vyšetřujícího soudce v Santa Cruz de Tenerife, projít záznamy a vyslechnout Owona i zdravotníky, kteří se o De Miguela starali. Státní zástupce José Luis Sánchez-Jáuregui považuje trestní řízení za nepravděpodobné, protože šlo o souboj během hry.
Sportovní trest je naopak prakticky jistý. Rozhoduje o něm disciplinární orgán Španělské fotbalové federace (RFEF) na základě zápisu rozhodčího a důkazů. Disciplinární řád RFEF nabízí dvě cesty:
|Článek
|Kvalifikace
|Trest
|102
|násilné jednání vůči soupeři s vážnými následky
|4 až 12 zápasů
|130
|násilí ve hře bez škodlivých následků
|1 až 3 zápasy
Deník Mundo Deportivo očekával rozhodnutí ve čtvrtek 5. listopadu a vzhledem k následkům počítal s článkem 102 a trestem 4, 8, nebo 12 zápasů. Oficiální verdikt zatím nebyl zveřejněn. Spekulace o konci kariéry nemají v dostupných zdrojích oporu. Mluvit se dá spíš o nejistotě, sportovní i psychické.
Federace mezitím rozhodla o samotném zápase. V rozhodnutí RFEF ze 4. listopadu stojí, že se utkání dohrávat nebude a platí výsledek 2:2. Zdůvodnění: humanita, citlivost a respekt k památce zemřelého, bez ohledu na sportovní váhu zbývajících minut. Už o den dřív federace odložila pohárové zápasy Copa del Rey a Copa de la Reina plánované na 3. listopadu a odložen byl i zápas 13. kola mezi Andorrou a Mallorkou.
Precedenty, které fotbal nechce opakovat
Smrt po srážce na hřišti zůstává ve fotbale výjimkou, ne však bez precedentu. AP připomíná tři případy. Brankář Málagy José Antonio Gallardo zemřel v lednu 1987, více než tři týdny po střetu s Baltazarem z Celty Vigo ve druhé lize. Ukrajinský brankář Serhij Perchun zemřel v roce 2001 po srážce v dresu CSKA Moskva. A loni zemřel španělský brankář Raúl Ramírez po poranění hlavy v páté lize.
Podobně dobře zdokumentované jsou i online hony. Loris Karius dostal po dvou chybách ve finále Ligy mistrů 2018 výhrůžky smrtí a britská policie je prověřovala. Po finále Eura 2020 čelili Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka rasistickým útokům, policie označila 207 příspěvků za potenciálně trestné a zatkla 11 lidí. Owonův případ je podle nás citlivější než oba zmíněné. Útoky nenásledovaly zahozenou penaltu, ale smrt člověka, tedy situaci, ve které může brankář sám cítit vinu, kterou mu nikdo nepřisoudil.
Proto existují nástroje jako služba FIFA pro ochranu na sociálních sítích (Social Media Protection Service). Vyhledává, skrývá a nahlašuje nenávistné a výhrůžné příspěvky a nejzávažnější předává úřadům. Na letošním mistrovství světa zmoderovala přes 53 milionů komentářů a příspěvků, z toho přes 7 milionů potenciálně škodlivých, a víc než tisíc vážných hrozeb předala k dalšímu řešení. Klubům zbývá podobná práce v menším měřítku: převzít správu hráčových účtů, sbírat důkazy, výhrůžky předat policii a mluvit jedním hlasem. Svou roli hraje i psychika. Podle hráčské organizace FIFPRO zažilo symptomy deprese 38 % aktivních profesionálů. Prezident Tenerife Felipe Miñambres řekl AP, že odbornou pomoc budou nejspíš potřebovat hráči obou týmů i jejich rodiny.
Kondolence až z Prahy
Tragédie obletěla svět během několika hodin. Soustrast podle AP vyjádřili Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manchester United či Liverpool. Ozvala se i Fotbalová asociace ČR. Podle příspěvku z jejího oficiálního účtu na X poslala 3. listopadu soustrast rodině Jesúse de Miguela, jeho přátelům a celému CD Tenerife a sdílela komunikát klubu. Reakce konkrétních českých hráčů nebo klubů jsme nedohledali.
V kádrech Tenerife ani Andorry podle přehledu soupisek druhé španělské ligy nefiguruje žádný Čech ani Slovák. Jediným slovenským zástupcem soutěže je obránce Martin Valjent z Mallorky, tedy týmu, s nímž měla Andorra hrát o víkendu. I tenhle zápas zatím čeká na nový termín.
Ve středu odpoledne tak vedle sebe stály dva texty. Ten Owonův, plný slov jako bolest a respekt, a tisíce komentářů s jediným slovem, které na trávníku zaznělo dřív, než kdokoli věděl, co se vlastně stalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle