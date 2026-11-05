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Porubu budou brázdit dva vodíkové autobusy. Vyjet by mohly koncem roku 2028

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Dennívýzva
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Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu se společností Solaris na dodávku dvou vodíkových autobusů. Jeden vůz vyjde na více než 17 milionů korun, většinu způsobilých nákladů pokryje evropská dotace. První cestující by se mohli svézt koncem roku 2028.
Porubu budou brázdit dva vodíkové autobusy. Vyjet by mohly koncem roku 2028

Porubu budou brázdit dva vodíkové autobusy. Vyjet by mohly koncem roku 2028

Zdroj: společnost Solaris
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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