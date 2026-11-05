Kynutý knedlík jako z české hospody: Jemné těsto a správný postup jsou základem dobrého výsledku

má pořád pověst něčeho, do čeho se doma pouští jen ten, kdo už nemá jinou možnost. Přitom je to trochu přísnější Kynutý knedlík legenda, než si zaslouží. Základ je obyčejný: mouka, mléko, , vejce, sůl, trocha cukru a čas. Největší škoda většinou nevznikne při zadělávání, ale až u hrnce. droždí Převařený, nebo naopak uvnitř nedovařený knedlík dokáže zkazit i jinak slušně připravené těsto.
Klasický kynutý knedlík má proti houskovému jednu výhodu, která se v kuchyni počítá: nepotřebuje žádné . Takže když doma nezbyla včerejší houska, není nutné měnit plán oběda. Tímhle se ostatně oba typy běžně rozlišují i v kuchařských zdrojích. pečivo Houskový knedlík má v těstě nakrájené pečivo, obyčejný kynutý ne.
Jednu věc se nevyplatí odbýt: hotové těsto má být hladké, pružné a trochu živé na dotek, ne tvrdá koule, se kterou nejde hnout. Druhá zkouška přijde až u sporáku. Nikdy knedlíky nedávejte do vody, která jen nesměle pobublává nebo ještě pořádně nevře. Voda musí vařit skutečně naplno. Když se knedlíky vloží moc brzy, ztěžknou, srazí se a pak se doma často neprávem podezírá droždí. Recept na klasický kynutý knedlík
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut Co potřebujeme
Těsto: 1 kg hrubé mouky 500 ml mléka 42 g čerstvého droždí 1 ks vejce 3 lžičky soli 1 lžička cukru Postup přípravy tradičního kynutého knedlíku
1. Do větší mísy nasypte
hrubou mouku a promíchejte ji se solí. Uprostřed udělejte důlek. Přilijte do něj část vlažného mléka, rozdrobte droždí a přidejte cukr.
2. Nechte to několik minut v klidu, aby se droždí v mléce rozpustilo a začalo pracovat. Pak dolijte zbytek
mléka, přidejte vejce a zadělejte hladké těsto. Robot práci zjednoduší, ale ručně to jde také. Jen to není práce na půl minuty. Foto: Cooky.cz, Kynutý knedlík není žádná věda: Nadýchaná česká klasika, která se povede i bez stresu
3. Mísu s těstem zakryjte čistou utěrkou a nechte kynout zhruba
40 minut. Objem by měl být znatelně větší, ne jen nepatrně nadzvednutý.
4. Vykynuté těsto vyklopte na vál, rozdělte na
4 díly a nechte je ještě chvíli stát. Potom z nich vytvarujte rovnoměrné válečky.
5. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Až bude voda opravdu vřít, vložte do ní knedlíky. Nedávejte je všechny najednou, praktičtější jsou dvě várky. V hrnci se pak nemačkají a lépe se otáčejí.
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6. Každý knedlík vařte
8 minut z jedné strany, potom ho otočte a vařte dalších 8 minut. Po vytažení je hned propíchněte špejlí nebo vidličkou, aby z nich vyšla pára.
TIP: Kdo chce mít knedlíky o něco lehčí a snáz provařené, může místo čtyř větších udělat pět menších kusů. V obyčejném domácím hrnci se s nimi zachází líp a tolik na sebe netlačí. Bez housek, nebo s houskou?
Obě varianty mají v kuchyni místo, jen nejde o totéž. Kynutý knedlík bez housek je
hladší a k omáčkám se podle mé zkušenosti hodí univerzálněji. Houskový knedlík obsahuje nakrájené pečivo, u některých receptů se uvádí přibližně 10 až 30 procent z celkového množství. Když se pečiva přidá moc, těsto se při vaření může trhat nebo rozpadat. To člověk pozná rychle, bohužel většinou až ve vodě.
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