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Kynutý knedlík jako z české hospody: Jemné těsto a správný postup jsou základem dobrého výsledku

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Kynutý knedlík je přesně ten recept, kterého se spousta lidí zbytečně bojí. Přitom na něm není nic záhadného: pár základních surovin, trochu času na kynutí a pak už jen pohlídat vaření. Za mě je horší převařený knedlík než kynuté těsto samotné.
Fotografie ke knedlíku

Fotografie ke knedlíku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kynutý knedlík není žádná věda: Nadýchaná česká klasika, která se povede i bez stresu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 09:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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