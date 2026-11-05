Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

KSČ měla vlastní ozbrojený sbor. Armáda po něm převzala 358 minometů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Armáda převzala od Lidových milicí také 358 minometů a 149 bezzákluzových kanonů. Parlamentní soupis a historické studie ukazují rozsah výzbroje i průběh prosincového odzbrojení.
Muzejní polopásový transportér OT-810D s bezzákluzovým kanonem nad korbou

Muzejní polopásový transportér OT-810D s bezzákluzovým kanonem nad korbou

Zdroj: AlfvanBeem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:52

Reklama
Další články z Zbrojopis
Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou
Armáda si nováčky předchystala. Svazarm cvičil specialisty ještě před vojnou
Pandur v Myslejovicích plaval. Český T-72M4 CZ si to vzal po dně
Pandur v Myslejovicích plaval. Český T-72M4 CZ si to vzal po dně

Při hlubokém brodění se český tank opírá pásy o dno. Nad vodou zůstává sací komín, který přivádí vzduch...

Lodě po jaderném výbuchu u Bikini zůstaly na hladině. Na některé se smělo jen na pár minut
Lodě po jaderném výbuchu u Bikini zůstaly na hladině. Na některé se smělo jen na pár minut

Při podvodním jaderném testu Baker zůstala část cílové flotily na hladině. Výbuch ale roznesl po lodích...

Bombardér B-47 letěl přes tři dny. Letectvo zkoušelo, jak se v něm sedí
Bombardér B-47 letěl přes tři dny. Letectvo zkoušelo, jak se v něm sedí

V listopadu 1959 vydržel zkušební JB-47E ve vzduchu 80 hodin a 36 minut. Desetkrát doplnil palivo a jeho...

Výbuch na USS Iowa zabil 47 mužů. Nezávislé testy zpochybnily obvinění mrtvého námořníka
Výbuch na USS Iowa zabil 47 mužů. Nezávislé testy zpochybnily obvinění mrtvého námořníka

Při výbuchu na USS Iowa zahynulo 47 námořníků. Testy Sandia zpochybnily původní obvinění a nabídly...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.