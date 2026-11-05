Vzdušné piškotové řezy s krémovou náplní: Moučník, který vypadá složitě, ale zvládne ho i největší nešika

jsem dlouho měla za Piškotové řezy dezert, který člověk zahlédne ve vitríně a jde dál. Trochu vzpomínka na devadesátky, trochu domácí oslava u příbuzných, nic, od čeho bych čekala překvapení. Tahle verze mě ale rychle vrátila na zem. Kakaové těsto, poctivý vanilkový krém a piškoty namočené v silné kávě s rumem udělají dohromady něco úplně jiného, než naznačuje obyčejný plech na lince. Zvenku žádná velká paráda. Po rozkrojení už je ale jasné, že tenhle stojí na vrstvách, a ne jen na moučník sladkém krému mezi dvěma pláty.
U nás doma tyhle řezy mizí tak rychle, že je problém je vůbec rozumně nakrájet, natož ještě fotit. Funguje tady hlavně skladba:
kakaový korpus je pevnější a celý podrží, máslový krém je dezert hladký, sytý a vanilkový, piškoty namočené v kávě s rumem přidají vláčnost a lehce hořký tón. Ten se sladkým krémem překvapivě dobře sedí. Nahoru pak patří kakaová poleva. Lesklá, jednoduchá, trochu starosvětská. Přesně ten typ, který člověk zná z domácích plechových moučníků.
Můj tip zní: Vanilkový základ na krém si bez obav uvařte den předem. Hned po uvaření ho zakryjte potravinářskou fólií, a to přímo na povrchu. Když mezi krémem a fólií necháte vzduch, vytvoří se škraloup a ten pak v hotovém krému dělá malé hrudky. Před šleháním si pohlídejte ještě jednu věc: pudinkový základ i máslo musí mít stejnou pokojovou teplotu. Studený základ a měkké máslo, nebo naopak, často znamenají sražený krém. Dá se zachránit, ale není to zrovna práce pro radost. Podle Wikipedie nejkvalitnější pudink obsahuje pouze kukuřičný škrob. Recept na vrstvené piškotové řezy s kakaovým těstem a rumovou kávou
Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny (ideálně přes noc) Ingredience k přípravě
Vanilkový krém: 500 ml plnotučného mléka 4 lžíce polohrubé mouky 1 lžíce vanilkového pudinkového prášku 40 g vanilkového cukru 125 až 250 g cukru krupice (podle chuti) 1 žloutek M 200 g měkkého másla
Kakaové těsto: 300 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 50 g měkkého másla 1 vejce M + 1 bílek 1 lžíce neslazeného kakaa 12 g kypřicího prášku do pečiva 5 lžic mléka
Skládání a poleva: okrouhlé piškoty (1 balení, přibližně 200 g) 100 ml silné černé kávy 2 až 3 lžíce rumu 100 g cukru krupice 3 lžíce vody 80 g másla 1 lžíce neslazeného kakaa Postup přípravy retro piškotového řezu s kakaovou polevou
1. Do středně velkého hrnce nalijte
500 ml mléka. Přidejte 4 lžíce polohrubé mouky, 1 lžíci pudinkového prášku, 40 g vanilkového cukru, cukr krupice a nakonec 1 žloutek. Směs ještě za studena dobře prošlehejte metličkou. Tady se nevyplatí spěchat, protože hrudky, které vzniknou až při zahřívání, se potom rozbíjejí dost otravně.
2. Hrnec postavte na střední plamen a za stálého míchání vařte, až směs zhoustne do pevnější kaše. Trvá to zhruba 8 až 12 minut. Hotový základ přendejte do misky, přitiskněte na povrch fólii a nechte vychladnout na pokojovou teplotu. Potom misku dejte do lednice.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Vzdušné piškotové řezy s krémovou náplní: Moučník, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý
3. Mezitím se pusťte do
kakaového těsta. Do mísy nasypte 300 g hladké mouky, kypřicí prášek, 100 g moučkového cukru a 1 lžíci kakaa. Přidejte 50 g másla, celé vejce, bílek a 5 lžic mléka. Vypracujte hladké těsto, které se nelepí na ruce. Nebude nadýchané jako klasické piškotové těsto, spíš pevnější. V tomhle receptu je to ale správně, protože musí unést krém i namočené piškoty.
4. Těsto rozdělte na dvě stejně velké části. Každou rozválejte podle velikosti plechu, přibližně na 30 × 20 cm. Pláty pečte v troubě vyhřáté na
170 stupňů asi 10 minut. Upečené kakaové korpusy nechte úplně vychladnout, ideálně na mřížce, pokud ji máte po ruce. Teď si dokončíme krém
1. Vychladlý pudinkový základ krátce prošlehejte ručním mixérem, aby se uvolnil a byl hladký. Pak do něj po lžících zašlehávejte
200 g měkkého másla. Krém má být jemný, lehčí a bez hrudek. Pokud by se začal srážet, dejte mísu na chvíli nad hrnec s teplou vodou a opatrně prošlehejte. Většinou stačí jen malé zahřátí, opravdu žádné vaření. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Vzdušné piškotové řezy s krémovou náplní: Moučník, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý
2. Silnou kávu smíchejte s rumem.
Okrouhlé piškoty do ní namáčejte postupně, jeden po druhém, jen krátce, asi 2 až 3 sekundy. Potřebují zvlhnout, ne se rozmočit v ruce. Piškoty mají tradičně italský původ a jejich název vychází z francouzského biscuit, tedy dvakrát pečený; i proto snesou krátký kontakt s tekutinou a ještě drží tvar. Skládáme řezy
1. Na první vychladlý kakaový plát rozetřete
polovinu krému. Nemusí to být práce podle pravítka, ale snažte se, aby vrstva byla zhruba stejně vysoká po celé ploše. Na krém pak klaďte namočené piškoty těsně vedle sebe, dokud nezakryjí celý plát.
2. Na piškoty naneste
druhou polovinu krému a přiklopte druhým kakaovým korpusem. Jemně přitlačte, jen aby si vrstvy sedly. Plech dejte na 30 až 60 minut do lednice, dezert se pak bude lépe dokončovat.
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3. Na polevu dejte do menšího hrnce
100 g cukru, přilijte 3 lžíce vody a přiveďte k varu. Míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Hrnec odstavte, přidejte 80 g másla a 1 lžíci kakaa. Polevu rozmíchejte dohladka a nechte ji trochu zchladnout. Má být pořád tekutá, ale už ne horká, jinak by mohla povolit krém pod horním plátem.
4. Řezy vyndejte z lednice a polevu rozetřete po celé horní ploše. Vraťte plech zpátky do chladu a nechte tuhnout alespoň 30 minut. Ještě lepší je dát dezertu čas přes noc. Druhý den krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě a otřeným do utěrky. Podávejte vychlazené.
Tipy redakce: Množství cukru v krému: Původní poměr počítá s 250 g cukru, ale pokud nemáte rádi hodně sladké moučníky, klidně použijte jen 125 g. Vanilkový cukr a pudinkový prášek chuť podrží, krém nebude působit prázdně. Bez alkoholu: Rum v kávě můžete vynechat. Případně použijte lžičku rumového aromatu. Piškoty zůstanou vláčné a voňavé, jen dezert nebude mít alkoholový dozvuk a bez rumu se hodí i pro děti. Poleva nesmí být příliš horká: Když ji nalijete hned po dovaření, krém pod horním plátem začne měknout a vrstvy se mohou posouvat. Počkejte, až poleva na lžíci lehce zhoustne, a teprve pak ji roztírejte. Skladování: Hotové řezy vydrží v lednici zakryté potravinářskou fólií 3 až 4 dny. Druhý den bývají chuťově ještě lepší, protože piškoty víc natáhnou vlhkost z krému a celý dezert se propojí. Ostrý řez: Pokud nechcete, aby poleva při krájení praskala na nepravidelné kousky, namočte nůž před každým řezem do horké vody a otřete ho do utěrky. Řez bude čistší a jednotlivé vrstvy zůstanou pěkně viditelné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca