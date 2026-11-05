Obraz po babičce jste prodali za hubičku. Zákon vám dává šanci překupníka zkrotit

Podpis pod kupní smlouvou v Česku neznamená, že se musíte smířit s extrémní nespravedlností. Občanský zákoník pamatuje na situace, kdy někdo prodá hodnotnou věc za zlomek skutečné ceny. Pomocí institutu neúměrného zkrácení lze žádat zrušení obchodu i vrácení majetku, čas na obranu je ale přísně omezen.
Podepsali jste smlouvu, předali věc a teprve doma zjistili, že starý obraz po babičce, zděděné kapesní hodinky nebo sbírka mincí měly stonásobnou hodnotu. Běžný laický názor říká, že co je psáno, to je dáno, a dospělý svéprávný člověk musí nést následky své nepozornosti. Podobně jako bývá složitá situace, když proběhne
dohoda mezi soukromými osobami bez asistence právníků, i při prodeji z ruky do ruky panuje mýtus o nedotknutelnosti jakékoliv podepsané dohody. Český právní řád však na takto flagrantní nerovnováhu pamatuje. Co přesně znamená neúměrné zkrácení
Základní ochranu poskytuje pravidlo o
neúměrném zkrácení v občanském zákoníku, které najdete v § 1793. Tento institut vychází ze staré římskoprávní zásady laesio enormis. Platí jednoduchá premisa, že vzájemná plnění při úplatné smlouvě mají mít alespoň základní hospodářskou vyváženost. Cenné sběratelské předměty a starožitnosti se často stávají předmětem unáhleného prodeje hluboko pod jejich tržní hodnotou. Majvdl / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Pokud se strany zavážou ke vzájemnému plnění a hodnota toho, co jedna strana dává, je v hrubém nepoměru k tomu, co dostává zpět, vzniká zkrácené straně zvláštní zákonné právo. Může požadovat, aby soud celou smlouvu zrušil a strany si vrátily vše do původního stavu. Kupující vrátí pořízenou věc a prodávající obdrží zpět vyplacené peníze.
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Kde leží hranice hrubého nepoměru
Samotný zákon nestanoví přesnou procentní sazbu, co přesně představuje hrubý nepoměr. Nelze se proto domáhat zrušení obchodu jen proto, že jste automobil prodali o dvacet procent levněji, než jaká je průměrná nabídka v inzertních katalozích. Běžný cenový výkyv, špatný odhad trhu nebo vyjednávací dovednosti protistrany k úspěchu u soudu nestačí.
Zásadní vodítko přineslo sjednocující
rozhodnutí Nejvyššího soudu pod spisovou značkou 33 Cdo 42/2021. Soud potvrdil tradiční pravidlo zkrácení přes polovinu hodnoty. Za hrubý nepoměr se v běžných situacích považuje stav, kdy plnění nedosahuje ani zhruba poloviny obvyklé ceny, konkrétně v tolerančním pásmu 45 až 55 procent. Pokud jste tedy obraz s doloženou tržní hodnotou půl milionu korun prodali překupníkovi za sedmdesát tisíc, podmínka hrubého nepoměru je nepochybně naplněna.
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Rozdíl mezi neúměrným zkrácením a lichvou
Lidé si tyto dva pojmy v praxi často pletou. Na rozdíl od přísnějšího
ustanovení o lichvě podle § 1796 občanského zákoníku nemusíte u neúměrného zkrácení dokazovat žádnou osobní tíseň, rozumovou slabost, těžké rozrušení ani lehkomyslnost. Lichva vyžaduje zneužití něčího oslabení a činí smlouvu od počátku neplatnou. Při prodeji cenností mezi soukromými osobami chrání občanský zákoník prodávajícího před hrubým zkrácením hodnoty. Tess Mattew / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Neúměrné zkrácení stojí na čistě objektivním srovnání hodnot. Pro soud je klíčové, jaká byla obvyklá cena věci v daném místě a čase uzavření smlouvy, což se dokazuje znaleckým posudkem. Druhou podmínkou je, že kupující o skutečné hodnotě věděl nebo při běžné opatrnosti vědět musel. Záchranu nelze uplatnit pouze tehdy, pokud se hrubý nepoměr zakládá na okolnosti, o které kupující prokazatelně nevěděl ani vědět nemohl.
Druhá strana může zrušení odvrátit dorovnáním ceny
Zákon dává kupujícímu možnost, jak se vyhnout vrácení věci. Pokud kupující na zachování obchodu trvá, může zrušení smlouvy zvrátit tím, že poškozenému prodávajícímu doplatí rozdíl. Nejde o doplacení libovolné almužny, ale o dorovnání částky do plné obvyklé ceny, kterou věc měla v okamžiku podpisu smlouvy.
Tato pravidla jsou důležitá
při nákupech a prodejích z druhé ruky, kdy mezi sebou jednají dvě nepodnikající fyzické osoby. Pokud kupující dorovnání odmítne, rozhodne soud o zrušení celého obchodu. Kdy zákon ochranu neposkytne a jak běží roční lhůta
Institut neúměrného zkrácení má své mantinely. Uplatnit jej nemůžete při nákupu na komoditní burze, při obchodech s cennými papíry ani při nákupu ve veřejné dražbě. Ochrana se nevztahuje ani na případy, kdy prodávající jednal jako podnikatel v rámci své obchodní činnosti. Zákaz platí také tehdy, pokud jste věc prodali levně záměrně v rámci rodinných vazeb s úmyslem příbuzného zčásti obdarovat, což se posuzuje odlišně než běžné
odvolání daru pro nouzi.
Zdaleka nejdůležitějším pravidlem je neúprosný čas. Podle § 1795 občanského zákoníku toto právo zaniká, pokud není uplatněno u soudu do jednoho roku od uzavření smlouvy. Jde o prekluzivní lhůtu, kterou nelze prodloužit ani prominout. Pouhá mimosoudní výzva kupujícímu běh této lhůty nezastaví, žaloba musí být do roka skutečně podána na podatelnu příslušného soudu.