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Můžeš mít kariéru i vztah. Ale ne s každým

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Můžeš vést tým, vydělávat víc než partner, milovat svoji práci, chtít další povýšení a zároveň večer toužit po někom, před kým nemusíš nic dokazovat. Úspěch a něha nejsou protiklady. Problém začíná jinde: když vztah funguje jen za předpokladu, že se tvoje ambice vejdou do prostoru, který jim druhý člověk velkoryse nechá.
Můžeš mít kariéru i vztah. Ale ne s každým

Můžeš mít kariéru i vztah. Ale ne s každým

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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