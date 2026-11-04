Můžeš mít kariéru i vztah. Ale ne s každým

Dá se tedy mít velká kariéra a dobrý vztah? Ano. Jenže mnohem méně záleží na tom, jestli dokážeš dokonale „balancovat“, a mnohem víc na tom, jaký vztah jste si postavili a zda v něm skutečně existuje místo pro dva velké životy.
Partner, který tě podporuje, se nepozná podle věty „jsem na tebe pyšný“
To se říká snadno. Opravdová podpora začíná ve středu v šest večer, když máš důležitý call, doma není nic k jídlu a někdo musí vyřešit všechno, co se samo záhadně nevyřeší.
Výzkum kariérního vývoje žen opakovaně ukazuje význam podpory partnera, a to nejen emocionální. APA ve svém přehledu výzkumu ženských kariér upozorňuje například na souvislost praktické partnerské podpory při péči o děti s profesním úspěchem a smysluplností práce žen. Jinými slovy, „já ti fandím“ je hezké, ale mnohem zajímavější je, kdo zatím vyzvedne dítě, objedná zubaře a ví, že došla aviváž.
Výzkumy rozdělení domácí práce zároveň ukazují, že důležitou roli ve vztahové spokojenosti nehraje jen matematické půlení každého úkolu, ale také to, zda rozdělení oba vnímají jako férové.
A právě tady se může z vysněné kariéry ženy stát něco, co funguje jen za cenu dvojité směny: v práci boss, doma projektová manažerka celé domácnosti.
Nemusíš doma „odčinit“, že jsi silná v práci
Existuje podivná představa, že žena, která celý den rozhoduje, vede lidi a je profesně tvrdá, musí po příchodu domů nějak symbolicky odložit svoji moc u dveří, aby vztah nepůsobil příliš „mužsky“.
Nemusíš.
Stejně tak ale nemusíš domů přinést manažerský režim a začít partnera řídit jako poněkud pomalejší oddělení firmy. Intimita není další oblast výkonu. Ve vztahu nepotřebuješ být šéfka ani se předvádět jako jemnější verze sebe sama. Potřebuješ být člověk, který umí vedle rozhodnosti také poslouchat, přiznat chybu, nechat druhého převzít iniciativu a někdy říct, že něco nezvládá.
Úspěšná žena a milující partnerka nejsou dvě role, mezi kterými se musíš přepínat. Jsou to dvě části stejného člověka.
Opravdová zkouška někdy přijde až s tvým úspěchem
Je snadné podporovat něčí ambice, když jsou ještě plánem. Zajímavější je, co se stane, když skutečně přijde povýšení, vyšší příjem, větší respekt, pracovní cesty nebo okamžik, kdy tvoje kariéra začne ovlivňovat společná rozhodnutí stejně výrazně jako jeho.
Jedna známá série studií z roku 2013 například naznačila, že úspěch partnerky může za určitých okolností negativně zasáhnout implicitní sebehodnocení mužů. Byla by ale chyba z toho vyrobit univerzální pravdu o mužském egu: pozdější tři replikace našly podstatně menší celkový efekt.
Pro běžný život je zajímavější jiná otázka než „ohrožuje muže úspěšná žena?“. Co dělá právě tvůj partner, když se ti daří?
Má radost, i když to znamená, že se tentokrát bude přizpůsobovat on? Bere tvoji práci stejně vážně jako svoji? Nebo je tvoje kariéra skvělá pouze do chvíle, než kvůli ní musí změnit vlastní plán?
Podpora se nepozná podle potlesku. Pozná se podle toho, co se stane, když úspěch něco stojí.
Ale ani skvělý partner nemůže žít ze zbytků
Tady přichází část, která není tak příjemná.
Můžeš mít doma mimořádně podporujícího člověka a stejně vztah postupně vyhladovět. Výzkum dvojic, ve kterých pracují oba partneři, ukazuje, že pracovní tlak a zkušenosti z práce mohou přetékat do partnerské oblasti a souviset s manželskou spokojeností.
Problém tedy nemusí být, že pracuješ deset hodin. Někdy je horší, že práce nikdy úplně nekončí. Sedíš s ním u večeře, ale hlavou jsi u prezentace. Jedete na víkend, ale mobil leží displejem nahoru vedle skleničky. Když ti něco vypráví, posloucháš do chvíle, než zavibrují hodinky.
Partner nemusí potřebovat víc hodin. Může potřebovat nějaké hodiny, ve kterých opravdu existuje.
A pokud se každý měsíc opakuje „teď je to jen náročnější období“, stojí za to se podívat do kalendáře zpátky. Možná už to dávno není období. Možná je to způsob života.
Dva kariérní lidé potřebují méně romantických představ a víc vyjednávání
Páry, ve kterých oba budují náročnou kariéru, nemají problém proto, že jsou příliš ambiciózní. Mají jen více věcí, které nemohou automaticky předpokládat.
Kdo ustoupí, když oba dostanou velkou pracovní příležitost současně? Čí kariéra rozhodne o případném stěhování? Co se stane po narození dítěte? Kdo ponese období, kdy jeden potřebuje zabrat výrazně víc? A bude se tato podpora někdy pohybovat také opačným směrem?
Výzkum dvojkariérních párů ukazuje, že jejich profesní a rodinné role jsou vzájemně propojené; kariéra jednoho člověka nevzniká ve vakuu, ale v systému rozhodnutí obou partnerů.
Nejhorší model proto možná není ten, ve kterém žena hodně pracuje. Je to model, kde se jeho kariéra považuje za pevnou součást reality, zatímco její za proměnnou, kterou lze podle potřeby upravit.
Nemusíš si vybírat. Ale musíš vědět, s kým vybíráš život
Dobrá kariéra nepotřebuje, abys byla méně milující. Dobrý vztah nepotřebuje, abys byla méně schopná. Oba ale potřebují čas, energii a člověka, který nepovažuje vlastní ambice za samozřejmě důležitější.
Možná tedy není nejdůležitější otázka, zda dokážeš být zároveň boss i milující partnerka. Samozřejmě že dokážeš.
Mnohem důležitější je, jestli vedle sebe máš člověka, který nechce jen úspěšnou ženu na papíře, ale opravdu zvládne život s ženou, jejíž sny zabírají stejně skutečné místo jako jeho vlastní.
Protože kariéru a vztah skloubit lze.
Jen ne s každým.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o vztazích, kariéře a životě, ve kterém se nemusíš zmenšovat, najdeš na Poudree.cz.
Zdroje: American Psychological Association – Women’s Career Development [1], Newkirk et al. – Division of Household and Childcare Labor and Relationship Outcomes [2], Sun et al. – Longitudinal Links Between Work Experiences and Marital Satisfaction in African American Dual-Earner Couples [3], Ratliff & Oishi – Gender Differences in Implicit Self-Esteem Following a Romantic Partner’s Success or Failure [4], Hawkins, Lesick & Zell – Implicit self-esteem following a romantic partner’s success: Three replications and a meta-analysis [5], Peplińska et al. – Functioning of Dual-Career Couples and Satisfaction With One’s Achievements [6], img ai generated