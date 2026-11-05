Zavřené víčko není zimní bunda. Mráz může poškodit i neotevřenou barvu

Mráz může znehodnotit barvu i v neotevřeném obalu. Zásoby na jarní opravy proto před zimou projděte podle etiket. U některých výrobků nestačí ani garáž, ve které teplota zůstává těsně nad nulou.
Koupíte v akci barvu na jarní malování, postavíte ji do kůlny a máte pocit, že je o starost méně. Víčko drží, obal je neporušený, datum spotřeby daleko. Jenže správné skladování má ještě jednu podmínku, kterou zavřená plechovka nezařídí: teplotu.
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Primalexu Inspiro výrobce předepisuje skladování od +5 do +35 °C a výslovně zakazuje zmrznutí. Uvedených 36 měsíců trvanlivosti uzavřeného balení váže na předepsaný způsob skladování. Datum na kbelíku tedy neznamená, že barva vydrží do jara za jakýchkoli podmínek.
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Tři barvy, dvě různá teplotní rozmezí
Porovnali jsme skladovací podmínky tří konkrétních výrobků v českých technických listech. Inspiro je interiérová malířská barva, Balakryl UNI Základ základní nátěr pro různé povrchy a HET Klasik Premium bílá interiérová barva. Srovnáváme jejich požadavky na uskladnění, nikoli kvalitu nebo vzájemnou zaměnitelnost.
Rozdíl má praktický důsledek. Při modelové teplotě +4 °C by místnost splňovala teplotní podmínku Klasiku Premium, ale už ne Inspira a UNI Základu. Pro společné uložení této trojice vychází průnik předepsaných rozmezí na +5 až +30 °C. Stále je nutné splnit i ostatní pokyny jednotlivých výrobků. Pouhé ujištění, že v garáži nemrzne, je tedy slabší než údaj na etiketě.
Pozor také na záměnu dvou čísel na obalu.
Balakryl UNI Základ dovoluje aplikaci při teplotě podkladu a okolí od +3 do +30 °C, pro skladování však uvádí od +5 do +35 °C. To, že při nízké teplotě schne, neznamená, že při ní má celou zimu čekat v regálu. Údaj o teplotě nanášení nezaměňujte se skladováním. Balakryl UNI Základ dovoluje aplikaci od +3 °C, skladovat se však má od +5 °C; na snímku jsou jiné barvy. Rpperini / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Kam zásoby přemístit před zimou
Začněte etiketou přesného výrobku. Hledejte oddíl skladování, spodní i horní teplotní mez a datum spotřeby. Pokud údaje na obalu nepřečtete, dohledávejte technický list podle celého názvu. Podmínky jedné barvy nepřenášejte na jiný lak, lazuru nebo sprej jen proto, že mají stejnou značku.
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Vhodným místem může být temperovaná dílna nebo technická místnost, která podmínky výrobku splňuje po celou zimu.
UNI Základ má být v suchu a na dobře větraném místě; Klasik Premium se má chránit i před přímým sluncem. Samotný název místnosti nic nezaručuje. Teplotu ověřujte tam, kde budou nádoby skutečně stát, a počítejte i s chladnými nocemi. Obaly nechte zavřené a zachovejte původní označení. Zbytek barvy pro příští opravy skladujte podle etikety. Samotné uzavření nádoby nenahrazuje dodržení předepsané teploty. United Soybean Board / Wikimedia / CC BY 2.0 / zmenšeno
Přesun do tepla zároveň neznamená postavit barvu těsně k topení.
Výrobce General Finishes u svých nátěrových hmot doporučuje teplotně stabilní prostor a varuje i před místem vedle zdroje tepla. Jeho konkrétní teplotní limity se liší od českých výrobků v přehledu, takže ani tuto radu nelze převést na univerzální číslo pro všechny barvy. Jarní opravy začínají už kontrolou zásob
Pokud máte podezření, že barva už zmrzla, odložte její použití a ověřte další postup u výrobce konkrétního produktu. Připravte si název, šarži a informaci o skladování. Rozmrznutí samo není potvrzením použitelnosti. General Finishes například u svých výrobků upozorňuje, že poškození mrazem nelze napravit.
Při přesouvání zásob si zapište také odstín a množství. Na jaře se to hodí při plánování
spotřeby barvy na malování pokoje nebo při rozhodování o novém nátěru staré komody. Než přikoupíte další balení do zásoby, nejdřív mu najděte místo, kde vydrží podle návodu.