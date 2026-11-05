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Češi drbou psy na břiše a netuší, co tím riskují. Pes před tím varuje 4 signály

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Návštěva si sedne na gauč, pes se před ní převalí na záda […]
Češi drbou psy na břiše a netuší, co tím riskují. Pes před tím varuje 4 signály

Češi drbou psy na břiše a netuší, co tím riskují. Pes před tím varuje 4 signály

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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