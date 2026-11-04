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Špagetová dýně nejsou dietní těstoviny. Když ji přestaneš nutit být špagetami, je mnohem lepší

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Dennívýzva
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Po upečení ji vezmeš vidličkou a z dužiny se začnou oddělovat dlouhá vlákna podobná nudlím. Odtud špagetová dýně dostala jméno – a také pověst zázračné náhražky těstovin. Jenže její největší kouzlo je úplně jinde. Stačí ji správně upéct a přestat po ní chtít, aby byla něco, čím není.
Špagetová dýně nejsou dietní těstoviny. Když ji přestaneš nutit být špagetami, je mnohem lepší

Špagetová dýně nejsou dietní těstoviny. Když ji přestaneš nutit být špagetami, je mnohem lepší

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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