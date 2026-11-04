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S lidmi problém nemáš. Jen nikdy nemáš potřebu někam zapadnout. Možná jsi „otrovert“

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Dennívýzva
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Na večírku se bavíš úplně normálně. Umíš zahájit konverzaci, směješ se, poznáš nové lidi a rozhodně netrávíš celý večer schovaná za pokojovou palmou. Jenže když někdo nadšeně oznámí, že „z tohohle musíme udělat naši pravidelnou partu“, někde uvnitř se ti rozsvítí malé ehm… nemusíme.
S lidmi problém nemáš. Jen nikdy nemáš potřebu někam zapadnout. Možná jsi „otrovert“

S lidmi problém nemáš. Jen nikdy nemáš potřebu někam zapadnout. Možná jsi „otrovert“

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 04.11.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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