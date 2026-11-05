Košíčky s krémovou náplní: Malé domácí zákusky, které potěší chutí díky speciálnímu těstu

jsem se docela dlouho vyhýbala. Vypadaly na mě jako Košíčkům pro člověka, který má klid v duši, jisté prsty a půl dne před sebou. Pak mi ale kolegyně poslala recept na těsto s cukroví Herou a celé to najednou působilo mnohem méně strašidelně. Žádná cukrářská zkouška dospělosti. Těsto se nedrobí, na rukách nedělá neplechu a ve formičkách pěkně drží. U nás mizí z talíře pekelnou rychlostí, někdy ještě ve chvíli, kdy by mu člověk měl dát aspoň pár minut na vychladnutí.
Košíčkové
těsto se opírá o jednoduchý poměr mouky, tuku a cukru 3:2:1. Klasicky by to znamenalo 300 g mouky, 200 g tuku a 100 g cukru. V tomhle receptu je dávka o něco menší a místo másla se používá Hera. Těsto je díky ní měkčí, poddajnější a při vtlačování do drobných formiček se s ním člověk tolik nepráší. Náplň se dá přizpůsobit tomu, co je doma ve spíži, případně náladě. Jednou přijde na řadu vanilkový , jindy ořechová směs, která košíčkům dodá pudinkový krém hutnější, trochu starší cukrářský výraz.
Můj tip zní: Než se pustíte do plnění formiček, dejte těstu aspoň 30 minut v lednici. Zabalte ho do fólie, ať neosychá. Vychlazené těsto se při mačkání méně trhá a líp se uhlídá, aby stěny nebyly jednou tenké jako papír a jinde zbytečně silné. Košíčky pak v troubě tolik nesjíždějí a po upečení vypadají upraveněji. Recept na křehké košíčky z těsta z Hery s vanilkovou nebo ořechovou náplní
Z této dávky připravíte
přibližně 30 až 35 košíčků. Celkem: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 250 g hladké mouky 140 g Hery (změklé) 50 g moučkového cukru 1 sáček vanilkového cukru 2 žloutky strouhnutá kůra z půlky citronu
Vanilková náplň: 1 vanilkový pudink (prášek na 500 ml mléka) 500 ml plnotučného mléka 2 lžíce cukru 100 g změklého másla
Ořechová náplň: 150 g mletých vlašských ořechů 80 g cukru 50 ml mléka 1 lžička rumu (volitelně) Postup přípravy famózních košíčků s náplní
1. Změklou
Heru, moučkový cukr a vanilkový cukr krátce utřete vidličkou nebo rovnou rukou, stačí do hladší směsi. Přidejte žloutky a citronovou kůru. Nakonec nasypte mouku a rychle vypracujte hladké těsto. Dlouhé hnětení mu moc neprospívá, po upečení by mohlo být zbytečně tvrdé.
2. Těsto zabalte do potravinářské fólie a dejte na 30 minut do lednice. Po odpočinutí se méně lepí na prsty a ve formičkách se chová poslušněji.
Foto: Cooky.cz, Křehké košíčky s krémem a ovocem: Recept, který vypadá jako z výlohy cukrárny, ale zvládne ho každý
3. Troubu předehřejte na
170 stupňů. Formičky na košíčky se vymazávat nemusí, tuku je v těstě díky Heře dost. Z těsta odtrhávejte menší kousky a prsty je vtlačujte do formiček. Snažte se, aby stěny měly podobnou sílu, zhruba 3 až 4 mm.
4. Naplněné formičky rozložte na plech a pečte
15 až 18 minut, dokud okraje jen lehce nezezlátnou. Když košíčky příliš ztmavnou, ztrácejí na křehkosti. Po vytažení je nechte asi 5 minut ve formičkách a potom je opatrně vyklopte na mřížku.
Čokoládovo-tvarohové košíčky: Jemný dezert, který vypadá slavnostně a přitom se připravuje jednoduše Připravíme náplň
1. Na
vanilkový krém: pudink uvařte podle návodu z 500 ml mléka a 2 lžic cukru. Nechte ho zchladnout na pokojovou teplotu. Na povrch položte fólii přímo na krém, aby se nevytvořil škraloup. Potom po částech zašlehejte změklé máslo a krém vyšlehejte dohladka. Foto: Cooky.cz, Křehké košíčky s krémem a ovocem: Recept, který vypadá jako z výlohy cukrárny, ale zvládne ho každý
2. Na
ořechovou náplň: mleté ořechy smíchejte s cukrem, přilijte mléko a na středním plamenu za stálého míchání zahřívejte asi 5 minut, až směs trochu zhoustne. Pokud máte rádi rumovou vůni, přidejte rum. Náplň pak nechte vychladnout.
3. Vychladlé košíčky plňte lžičkou nebo cukrářským sáčkem. Vanilkovému krému sluší kousek ovoce nebo čokoládová hoblinka, ořechovým košíčkům většinou stačí lehké poprášení moučkovým cukrem.
Tipy redakce: Vanilkový cukr v těstě: Podle Wikipedie bývá vanilkový cukr směs cukru s vanilkovým extraktem nebo syntetickým vanilinem. Jestli máte doma pravý vanilkový cukr s drobnými černými tečkami z lusku, použijte ho. V tak jednoduchém těstě je rozdíl cítit hlavně ve vůni. Záměna Hery za máslo: Recept funguje i s máslem. Počítejte ale s tím, že těsto bude pevnější a při vtlačování do formiček o něco méně poddajné. Máslo se hodí hlavně ve chvíli, kdy chcete výraznější máslovou chuť a košíčky plníte lehčím krémem. Tloušťka stěn: Nejčastěji zlobí příliš tenké dno. Košíček se pak při vyklápění snadno rozlomí, někdy úplně zbytečně. Dno by mělo mít alespoň 4 mm, klidně maličko víc. Skladování: Prázdné upečené košíčky vydrží v uzavřené krabici při pokojové teplotě až týden. Jakmile je naplníte, patří do lednice. Ideální je sníst je do 2 až 3 dnů, protože náplň postupně pouští vlhkost do těsta. Ořechová variace: Do ořechové náplně můžete část cukru nahradit lžící medu. Náplň bude mít jemně karamelový nádech a při plnění lépe drží pohromadě.
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