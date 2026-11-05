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Košíčky s krémovou náplní: Malé domácí zákusky, které potěší chutí díky speciálnímu těstu

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Košíčky jsou pro mě ztělesněním vánoční trpělivosti. Malé, křehké, plné krému, a přitom zmizí z talíře dřív, než se nadějete. Tenhle recept dělám na Heře místo másla a výsledek je překvapivě jemný.
Fotografie ke košíčkům

Fotografie ke košíčkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehké košíčky s krémem a ovocem: Recept, který vypadá jako z výlohy cukrárny, ale zvládne ho každý
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 08:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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