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Snášel nevěry a pak bezmocně sledoval zkázu jediného syna: Manžel Heleny Růžičkové žil v jejím stínu

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Jiří Růžička starší své slavné ženě vytvořil zázemí, ustoupil kvůli ní do pozadí a podle dobových vzpomínek toleroval i její zálety. Nejkrutější ránu mu ale zasadil osud až v závěru života, kdy přišel o jediného syna. Od smrti manžela legendární Heleny Růžičkové uplynulo již 23 let.
Helena Růžičková

Helena Růžičková

Zdroj: Archiv Helena Růžičková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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