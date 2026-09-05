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Příběh ze školní lavice

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Dennívýzva
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Několik vzpomínek na školu jsem na tomto portálu již zveřejnila. Tentokrát mě ale napadl krátký příběh, opravdu z lavice. Z lavice ve třídě v budově libeňského gymnázia.
Příběh ze školní lavice

Příběh ze školní lavice

Zdroj: DSC01402.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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