Příběh ze školní lavicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příběh ze školní lavice
Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru jsou podvody spojené s inzercí, investiční podvody a podvodné...
Jak jsem nedávno tady psal, důsledkem těžkého úrazu jsem přišel o čich. Bohužel to nebylo všechno. Utrpěl...
Co si tak trochu vyčítám, že jsem ve svém životě zanedbala, je znalost jazyků. Jako každý z mé generace...
Když jsem s kamarádkou dne 9.3.2019 jela do Olomouce na akci "Tvořivá Olomouc", ani ve snu mě nenapadlo, že...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →