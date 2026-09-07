Pavol Habera už má v SuperStar favorita a přiznal, že se při jeho hodnocení hodně držel. „Docvaklo mi to pozdě"

Den po premiéře nové řady SuperStar, 3. září 2026, seděl Pavol Habera před mikrofonem serveru
Super.cz a řekl něco, co od něj fanoušci soutěže nečekali. Přiznal, že už v castinzích narazil na muže, kterého považuje za svého favorita, a že při jeho hodnocení zůstal „velmi odtažitý“. Až zpětně mu došlo, že soutěžícímu klidně mohl říct, že je „fakt skvělý“. Jméno neprozradil. Řekl jen, že jde o „chalana“, který postoupil dál, a že svůj obdiv chystá dotyčnému osobně sdělit. Pro člověka, jehož porotcovská značka stojí na nemilosrdné přímosti, je tohle nezvyklý moment sebereflexe. Kat, který zaváhal
Haberova pověst v SuperStar je jednoznačná. V roce 2021 řekl mladé slovenské soutěžící před kamerami, že je „hluchá jak poleno“. Oficiální materiály Novy ho i letos rámují jako nekompromisního kata, který soutěžící nešetří. A právě proto jeho přiznání vyčnívá; ne proto, že by někomu nadržoval, ale proto, že vlastní přísnost tentokrát obrátil proti sobě.
Co přesně se stalo? Habera viděl výkon, který ho zaujal. Místo aby dal najevo nadšení, zachoval odstup. Soutěžící prošel dál, verdikt se nezměnil.
Změnilo se jen Haberovo zpětné hodnocení vlastní reakce: měl být otevřenější. „Tento chalan se to ode mě určitě dozví,“ slíbil. Jestli to padne před kamerami, nebo v zákulisí, zatím neupřesnil. Kdo je tajemný favorit?
Tady narážíme na zeď. Habera jméno neprozradil a žádný veřejně dostupný zdroj k dnešnímu dni identitu favorita neodhaluje. Víme jen tři věci:
Je to muž. Prošel castingem a postoupil. Habera ho považuje za výjimečný talent.
Pro diváky to znamená detektivní práci. První díl SuperStar odvysílala Nova 2. září, další epizody přicházejí ve středu večer. Kdo nechce čekat, může sáhnout po Oneplay, kde neživé díly přistávají o 24 hodin dřív než na televizní obrazovce. Favorit bude identifikovatelný ve chvíli, kdy se jeho casting objeví ve vysílání a Haberova reakce bude čitelná v kontextu tohoto přiznání.
Zdroj fotografie: Nextfoto Porota jiná než minule
Nová řada přinesla výraznou obměnu. V roce 2021 seděl v porotě i Leoš Mareš, letos je jen moderátorem. Panel se zúžil na čtyři členy: vedle Habery hodnotí Ewa Farna, rapper Calin a herec Jakub Prachař.
Každý přináší jiný metr. Farna otevřeně říká, že nehledá jen hlas, ale i charisma, image a schopnost vývoje. Calin označuje castingy za
„hrozně nekompromisní“ a zastupuje generačně mladší hudební perspektivu. Prachař zatím působí spíš jako energický katalyzátor chemie celého panelu. A Habera? Ten zůstává tím, kým byl vždy, přísným arbitrem, který tentokrát překvapil tím, že přísnost uznal i u sebe.
Důležitý je i mechanismus soutěže. V úvodních kolech rozhoduje o postupu výhradně porota. Později se zapojují diváci a vítěze, který si odnese dva miliony korun, vybírají už čistě oni. Habera tedy může svého favorita psychologicky podpořit, zvýšit kolem něj pozornost, ale sám mu soutěž nevyhraje.
Čísla z premiéry: solidní, ne rekordní
Start nové řady přitáhl 591 tisíc diváků starších patnácti let a podíl 21,59 %. V cílové skupině 15–54 let byla SuperStar ve středu nejsledovanějším pořadem. Pro srovnání: premiéra v roce 2021 měla podle
MediaGuru 571 tisíc diváků, start v roce 2020 ale nalákal 754 tisíc. Letošek je tedy mírně nad úrovní poslední řady, ale pod historickým maximem, což při jiném vysílacím dni a odlišné konkurenci v programu nelze brát jako přímý propad.
Na Slovensku běží SuperStar paralelně na Markíze s online dostupností přes VOYO. Formát tak pokrývá oba trhy současně, což zvyšuje šanci, že Haberův tajemný favorit (ať už je to Čech, nebo Slovák) nezůstane neznámý dlouho.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová