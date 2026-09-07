Vyhlašujeme nejlepší českou polévku roku 2026. Suroviny stojí kolem 70 Kč a zasytí 6 lidí

Zvládne ji i ten, kdo v kuchyni obvykle jen ohřívá. Nakrmí celou rodinu, a peněženka to skoro nepocítí. Řeč je o polévce, kterou gastronomové označili za královnu české kuchyně, přestože ji naši předci vařili z holé nouze. Poznáte, o kterou jde?
Trůn patří obyčejné česnečce
Kdybyste na ulici zastavili náhodné kolemjdoucí a zeptali se jich na typickou českou polévku, většina nejspíš spontánně vyhrkne hovězí vývar s knedlíčky. Odborníci na tradiční kuchyni ale korunu přiřkli někomu jinému, obyčejné česnečce. Gastronomický server TasteAtlas ji ve svém přehledu tuzemských polévek staví na první místo a z téhle pozice ji zatím nic nesesadilo.
Za jejím úspěchem stojí paradoxně skromnost. Vznikla z chudoby, jako strava lidí, kteří museli vařit z toho mála, co doma zbylo. V nejjednodušší podobě šlo doslova o hrnek vroucí vody, do níž se rozetřel česnek, přidala kůrka staršího chleba a sůl. Dnešní klasika se opírá o česnek, brambory, vývar, sádlo, kmín a majoránku, na talíř pak přijdou opečené kostičky pečiva a trocha strouhaného sýra.
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A právě tady je zakopaný pes, kvůli kterému se z česnečky stává trumf i v době, kdy ceny v obchodech šplhají nahoru. Plný hrnec, kterým zaženete hlad šesti lidem, vás na surovinách vyjde v běžných cenách zhruba na 70 korun. To znamená kolem dvanácti korun za jednu porci pořádného oběda.
Projděme si to položku po položce. Palička česneku přijde na pár korun, půl kila brambor se letos díky vydařené úrodě prodává za deset až patnáct korun. Lžíce sádla, špetka kmínu, majoránka i domácí vývar rozpočet prakticky nezvednou. Nejvíc nakonec zaplatíte za chleba na krutony a hrst sýra navrch, a i s nimi se pohodlně vejdete pod sto korun. Za ty peníze máte na stole jídlo, které v pohodě nahradí hlavní chod.
Nízká cena česnečky stojí na tom, že její hlavní suroviny patří k nejlevnějším položkám v obchodě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč po ní blázní i cizinci
Sláva téhle polévky se ovšem nezastavila u českých hranic. V celosvětovém hodnocení TasteAtlas se probojovala mezi padesát nejlépe hodnocených jídel planety a mezi všemi českými pokrmy dopadla vůbec nejlíp. Nechala za sebou i vyhlášené restaurační klasiky, za které si u stolu pořádně připlatíte.
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Čím si zahraniční jedlíky získala? Nejspíš tím, že nic nepředstírá. Má sytou konzistenci, výraznou vůni česneku a chuť, která nezapře poctivé řemeslo. Objeví se na jídelníčku hospod, kantýn i domácností, takže ji zná v podstatě každý, kdo u nás vyrostl. A protože se dá uvařit z minima zásob, chutná stejně dobře v luxusním podniku i v panelákové kuchyni.
Češi mají jiného favorita
Mezi domácími strávníky ovšem podobné nadšení nevládne. Ve čtenářské anketě CNN Prima NEWS, kde lidé vybírali svou nejmilejší tuzemskou polévku, spadla česnečka až na sedmou příčku. Jasné prvenství si u nás uzmula vydatná dršťková, pro kterou hlasoval víc než každý třetí čtenář. Stříbro brala krémová kulajda a třetí skončila zelňačka.
Ukazuje se tak, že vkus návštěvníků ze zahraničí a lidí odsud se docela míjí. Zatímco cizinci na česnečce oceňují jednoduchost a pronikavé aroma, doma dáme přednost hutnějším a nápaditějším polévkám. Na jednom se ale obě strany shodnou. Tahle klasika patří do repertoáru skoro každé domácnosti.
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Pár maličkostí rozhodne, jestli bude vaše česnečka chutnat jako od babičky:
Nebojte se tuku. Právě sádlo dodává polévce hloubku a plnou chuť. Když ho nahradíte obyčejným rostlinným olejem, výsledek bude znatelně plošší a řidší. Opatrně s česnekem. Při opékání ho nikdy nenechte zhnědnout, připálený totiž celou polévku zhořčí. Kdo chce co nejsilnější aroma, česnek vůbec neopéká a rozetřený syrový ho přidá až do hotové polévky na talíři. Krutony si udělejte doma. Sáčkové topinky nechte v regálu, čerstvý chleba je nesrovnatelný. Kostky pečiva promíchejte s trochou oleje, solí a bylinkami a v rozpálené troubě je nechte zezlátnout.
Není náhoda, že si tahle nenáročná polévka v jednotlivých krajích vysloužila vlastní jména i drobné odchylky v přípravě. Na Valašsku jí říkají varmužka, jinde znají staročeský oukrop nebo podkrkonošskou vodovku. Každá rodina si ji nakonec doladí trochu po svém.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/menu/ceska-kuchyne-polevky, https://cnn.iprima.cz/vysledek-ankety-nejlepsi-ceska-polevka-cesnecka-drstkova-kulajda-437018, https://www.toprecepty.cz/clanky/3596-50-nejoblibenejsich-polevek-sveta-top-desitce-vladne-asie-ceskou-cesnecku-predbehla-slovenska-kapustnica-ktere-dalsi-se-umistily/, https://www.kucharkaprodceru.cz/cesnecka-recept/, https://www.foodnet.cz/cs/aktuality/10578-ceny-potravin-v-roce-2026-levne-maslo-a-brambory-zdrazi-kava-ci-kakao, https://www.tiscali.cz/vyhlasujeme-nejlepsi-ceskou-polevku-1-recept-s-6-surovinami-porazil-i-drahe-hospodske-speciality-680564