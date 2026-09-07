Kundosaki přiznala, že po rozchodu s otcem dcery přišel zvrat. Dnes spolu jezdí na dovolené a fungují jako tým

Kanárské ostrovy, začátek září 2026. Kateřina Klinderová, kterou internet zná jako Kundosaki, sedí na tiskovém výjezdu k nové řadě Love Islandu a mluví o lásce, jenže ne o té romantické. V
rozhovoru pro eXtra.cz líčí, jak se po těžkém rozchodu s otcem své dcery Dity naučila vnímat ho úplně jinak. Ne jako bývalého partnera, se kterým to nevyšlo, ale jako člověka, který je stále součástí její rodiny. Jezdí spolu na dovolené, slaví milníky dcery, sdílejí radost z jejího růstu. Zní to jako pohádka. Jenže cesta k tomuhle bodu vedla přes terapeutickou pohovku a měsíce, kdy ji ničilo vědomí, že už nikdy nebudou „úplná rodina“. Od rozchodu k rodičovskému tandemu
Časová osa je rychlá a hustá. Dcera Dita Richie Weis se narodila 9. dubna 2025. O necelých sedm měsíců později, 2. listopadu 2025, Klinderová veřejně oznámila rozchod s Tomášem Weisem.
Důvody záměrně neupřesnila, jen napsala, že jí „bolí srdce“. Později ve svém podcastu zmínila „velké narušení důvěry“ v začátcích vztahu. Přesnější detaily nikdy nezveřejnila.
Co ale zveřejnila, je proces, který následoval. Už krátce po rozchodu se Weis o dceru staral třikrát týdně. Nebyl to otec na útěku, nebyla to matka blokující kontakt.
Oba se podle jejích slov rozhodli oddělit konec partnerství od rodičovské role. A právě tady začíná to, co sama označuje za zvrat, ne jeden dramatický moment, ale postupné přerámování celého vztahu. Bolest, terapie a žádný happy end s mašličkou
Bylo by snadné číst její slova jako instagramovou idylu. Jenže v únoru 2026 Klinderová přiznala něco jiného: chodí na terapie, rozchod nezvládá lehce a
ničí ji, že její dcera nevyrůstá v „kompletní“ rodině. Řekla taky jasně, že návrat k Weisovi nepřipadá v úvahu, „nejde to spravit“. V září 2026 dodala, že nový vztah nehledá a soustředí se sama na sebe.
Tady je to podstatné napětí jejího příběhu. Na jedné straně popisuje ex-partnera jako součást rodiny, se kterým ráda sdílí rodičovské momenty.
Na druhé straně přiznává, že ta blízkost má emoční cenu. Nepopírá bolest, jen ji odděluje od rodičovské funkčnosti. A to je podle nás důležitější než jakákoli fotka ze společné dovolené. Zdroj fotografie: Nextfoto Recept, který nemá být univerzální
Klinderová svůj model shrnuje jednoduše: dítě musí být na prvním místě, ego až za ním, a musí to chtít oba. Důvěra a přátelství jako nový základ. Zní to jako fráze z příručky, ale ona k tomu přidává zásadní upozornění, nechce to „globalizovat“. Výslovně říká, že existují situace, kdy takový model není možný. Jako příklad uvádí násilí. S násilným člověkem si společné fungování neumí představit.
Mimochodem, podobný model popsala začátkem září 2026 i herečka Eva Decastelo, která s exmanželem a dětmi strávila dovolenou na Krétě. Společné dovolené rozešlých rodičů tedy nejsou v českém showbyznysu úplný unikát, ale stále jde o nadstandard blízkosti.
Co říká česká praxe
Jak reálný je takový model pro běžné rodiče? Data z odborné studie publikované v časopise Demografie ukazují, že tři čtvrtiny opatrovnických soudních rozhodnutí v Česku jsou podloženy dohodou rodičů. To zní nadějně. Jenže v prvních rozhodnutích o péči až do roku 2022 stále převažovala výlučná péče matky, zatímco střídavá či společná péče tvořila zhruba pětinu případů. Formální typ péče navíc neříká nic o tom, jak intenzivně se druhý rodič reálně zapojuje.
Pro rodiče, kteří se po rozchodu nedokážou domluvit sami, existuje v Česku řada nástrojů:
Rodičovský plán – Ministerstvo spravedlnosti nabízí strukturovaný formulář, který péči rozkládá do konkrétních oblastí života dítěte. Mediace – stát sleduje její využívání přes mediační dashboard od roku 2017; nejde o abstraktní doporučení, ale o institucionální nástroj dostupný u všech soudů. – ÚMPOD a MPSV doporučují rodinné poradenství, terapii, společné konzultace na OSPOD, facilitovaná setkání i aplikace pro společné rodičovství. Mimosoudní dohody a podpůrné služby
Společná dovolená s ex-partnerem je nadstavba. Funkční domluva kolem dítěte je základ, a ten je v českém systému podpořený konkrétními nástroji.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová