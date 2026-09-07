Nastříkala jsem na plíseň domácí roztok a nechala 10 minut. Stačil hadřík a bylo čisto

Tea tree olej se získává z listů rostliny
Melaleuca alternifolia, která pochází z Austrálie. Je proslulý svými antimikrobiálními a protiplísňovými účinky, především díky své účinné sloučenině terpinen-4-olu. Výhody tea tree oleje
Tato sloučenina vysoce účinně ničí spory hub a zabraňuje jejich opětovnému růstu, což z něj činí přírodní prostředek proti plísním.
Navíc se snadno používá a je příjemnější než drsná chemická ošetření. A jako bonus web MouldinHomes připomíná, že jeho čistá bylinná vůně provoní váš prostor jako svěží zahrada a zamaskuje zatuchlé pachy, které po sobě zanechává plíseň. Průvodce krok za krokem pro použití tea tree oleje
Použití tea tree oleje v boji proti plísním je jednoduché. Potřebujete jen několik běžných domácích potřeb a samozřejmě samotný tea tree olej.
Začněte smícháním dvou čajových lžiček tea tree oleje se dvěma šálky vody. Roztok nalijte do lahve s rozprašovačem: vzniklá mlha vám pomůže rovnoměrně pokrýt plesnivá místa, čímž zajistíte plné pokrytí. Roztok hojně nastříkejte na všechny povrchy napadené plísní. Protiplísňové vlastnosti tea tree oleje začnou působit téměř okamžitě. Zdroj fotografie: Depositphotos Plísně v domácnosti mohou být nepříjemným a nezdravým problémem, ale existuje účinný přírodní prostředek, který vás jich zbaví.
Po nastříkání nechte roztok na povrchu působit alespoň 10 minut. To dá tea tree oleji dostatek času, aby pronikl do plísně a narušil její strukturu, jak radí web
BusinessInsider. Po 10 minutách setřete plíseň čistým hadříkem nebo utěrkou. Pokud narazíte na odolné skvrny, postříkejte je ještě jednou a postup opakujte. Proč je tea tree lepší než jiná řešení plísní
Možná se ptáte, proč byste měli používat tea tree olej, když je na trhu tolik jiných přípravků na odstranění plísní. Důvodů je hned několik.
Na rozdíl od mnoha chemických čisticích prostředků je tea tree olej přírodní látka, která nepoškozuje životní prostředí ani neuvolňuje toxické výpary. Po ošetření a setření plísně nemusíte místo oplachovat vodou, jak je to často třeba u komerčních prostředků. Ve skutečnosti mohou zbytky tea tree oleje působit jako ochranná vrstva, která zabraňuje opětovnému růstu plísní. Zdroj fotografie: Pixabay Voňavý způsob, jak se zbavit plísní: Domácí roztok je lepší než Savo.
A nezapomínejte, že kromě protiplísňových vlastností je tea tree olej také antibakteriální a antivirový. To znamená, že nejen ničí plísně, ale
také celkově dělá váš domov zdravějším. Mít ho v šuplíku se tak určitě vyplatí. A proti plísni v pračce vám pomůže peroxid vodíku, jak jsme na webu adbz už psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková