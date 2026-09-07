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S kým žije Vasil Fridrich z Ulice: Seriálový Luděk si vzal tuto o 13 let mladší nádhernou herečku

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Herec Vasil Fridrich si soukromí hlídá mimořádně pečlivě. Natolik, že ani případná svatba se nedostala ven přes fotografie z obřadu nebo společný rozhovor. Že se oblíbený herec poprvé oženil, prozradila až změna jména jeho partnerky.
Fotografie Vasila Fridricha

Fotografie Vasila Fridricha

Zdroj: Foto: Nextfoto, Vasil Fridrich na projekci seriálu Taneční
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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