S kým žije Vasil Fridrich z Ulice: Seriálový Luděk si vzal tuto o 13 let mladší nádhernou herečku

Herec Vasil Fridrich si soukromí hlídá mimořádně pečlivě. Natolik, že ani svatba se nedostala ven přes fotografie z obřadu nebo společný rozhovor. Že se oblíbený herec poprvé oženil, prozradila až změna jména jeho partnerky.
Herec Vasil Fridrich prožívá výraznou změnu v osobním životě. Hvězda seriálu Ulice a představitel majora v Devadesátkách se poprvé oženil, přičemž jeho manželkou se stala o třináct let mladší herečka Nina Horáková. Za In-Lifestyle připomínáme, že jde o další kapitolu v životě herce, který předtím strávil čtvrt století po boku herečky Barbary Lukešové.
Vasil Fridrich je známý hlavně z Ulice a Devadesátek
Vasil Fridrich patří mezi výrazné české televizní i divadelní herce. Diváci ho dobře znají především ze seriálu Ulice, kde ztvárňuje Luďka Voláka, důležitou postavou byl také v kriminálním seriálu Devadesátky. Vedle televizních obrazovek se pravidelně objevuje na divadelních prknech a věnuje se také moderování a dabingu.
Jeho dlouholetou partnerkou byla herečka Barbara Lukešová. Jejich vztah trval přibližně 25 let a společně vychovávali dva syny, Šimona a Jana. Přestože spolu prožili velkou část života, tvořili rodinu a překonali také těžké období, kdy Lukešová onemocněla rakovinou, nikdy se nevzali. Jejich rozchod se dostal na veřejnost v roce 2024, kdy už podle informací
Blesku nějaký čas nežili společně.
Taťána Kuchařová se pochlubila fotkami z druhé svatby: Fanoušci jí chválí nového Ondřeje Novou manželkou je herečka Nina Horáková
Po rozchodu s Lukešovou se po Fridrichově boku začala objevovat herečka Nina Horáková, která je o třináct let mladší. Dvojice se poprvé oficiálně objevila ve společnosti zhruba před dvěma lety. Teď deník
Super přišel s informací, že v seznamu hostů k premiéře muzikálu Biograf láska 2 už figurovala herečka jako Nina Fridrichová, v závorce pak s dívčím příjmením Horáková.
Žádné svatební fotografie nebo bližší informace pár nezveřejnil a soukromí si přísně střeží. Z nenápadné změny jména tak vyplynulo, že už jsou nějakou dobu manželé.
Nina Fridrichová Horáková je především divadelní herečkou a diváci ji mohli vidět například v muzikálu Biograf láska v Divadle Kalich. Na televizních obrazovkách se však už také mihla v epizodních rolích v seriálech 1. mise, Bezdružice nebo Specialisté. Zahrála si také vílu Leknínku v pohádce Zdeňka Trošky Čertova nevěsta.
Přes dvě dekády bez svatby, až pak do toho praštil
Pozornost tady přitahuje především rozdíl mezi oběma vztahy. Vasil Fridrich strávil s Barbarou Lukešovou zhruba čtvrt století, společně vychovali dva syny a jejich vztah vydržel i náročné chvíle. Přesto se za tu dobu nevzali. Až s novou partnerkou Ninou Horákovou, která je o třináct let mladší, došlo také na svatbu.
Foto: NextFoto, Nina Horáková na TK k muzikálu Srdcový král
Z toho samozřejmě nejde vyvozovat, že jeden vztah byl lepší nebo horší než druhý. Svatba sama o sobě není potvrzením toho, že vztah funguje, stejně jako její absence neznamená opak. Každý pár to má nastavené jinak a někdo ke svatbě vůbec nepotřebuje dojít. Přesto člověka při pohledu na Fridrichův příběh napadne, jak rozdílně mohou jednotlivé vztahy v životě jednoho člověka vypadat.
S někým může člověk strávit desítky let, vychovávat děti a vybudovat společný domov, aniž by někdy cítil potřebu vztah zpečetit svatbou. Pak přijde jiný vztah a najednou je všechno jinak. Neznamená to, že by předchozí roky měly menší hodnotu. Jen se zkrátka změnily okolnosti, lidé i jejich představy o tom, co od společného života chtějí. Svatba s Ninou Horákovou tak působí jako začátek Fridrichovy další kapitoly.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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S kým žije Vasil Fridrich z Ulice: O 13 let mladší Nina Horáková hraje v seriálech i divadle byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.