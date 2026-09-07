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Turistku na Aljašce napadl medvěd a ona se nemohla pohnout. Ležela na zemi, volala záchranáře a čekala, až odejde

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Mladá dívka se během turistiky setkala s medvědem, který ji nemilosrdně napadl. Naštěstí zachovala klid a přivolala si záchranáře.
Medvěd je opřený tlapama o kádu

Medvěd je opřený tlapama o kádu

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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