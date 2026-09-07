Turistku na Aljašce napadl medvěd a ona se nemohla pohnout. Ležela na zemi, volala záchranáře a čekala, až odejde

Turistku na Aljašce napadl medvěd a ona se nemohla pohnout. Ležela na zemi, volala záchranáře a čekala, až odejdePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Medvěd je opřený tlapama o kádu
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