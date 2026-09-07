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Nemoci, které mohou ohrozit těhotenství

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Pokud plánujete těhotenství, určitě jste si na toto téma přečetla už několik článků, které byly plné rad a tipů. Dozvěděla jste se, že je potřeba přestat kouřit, pít alkohol, začít konzumovat zdravé potraviny a třeba začít brát i různé vitamíny, které pomáhají k otěhotnění. Víte však, že existují i nemoci, které vám můžou znemožnit otěhotnění?
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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