Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Oleandr už berete dovnitř? Možná zbytečně brzy. Snese totiž víc, než si myslíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oleandr patří k českým terasám stejně jako muškáty na balkoně. Jakmile přijde první chladnější noc, spousta lidí ho rychle stěhuje do domu, aby mu nebyla zima. Jenže tím mu často spíš ublíží. Oleandr vydrží venku déle, než by se zdálo, a čím kratší zimu stráví uvnitř, tím lépe.
Oleandr

Oleandr

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Mech a lišejník na stromech. Zničí je síran draselný
Mech a lišejník na stromech. Zničí je síran draselný
Proti slimákům zasáhněte už na podzim: zbavte se jejich vajíček
Proti slimákům zasáhněte už na podzim: zbavte se jejich vajíček

Slimáci patří mezi nejrozšířenější škůdce, kteří ohrožují okrasné i užitkové rostliny během jarních a...

Zazimování rostlin v květináči: Zahradní trik bez sklepa
Zazimování rostlin v květináči: Zahradní trik bez sklepa

Zazimování rostlin nemusí znamenat stěhování všech květináčů do vašeho obydlí, kde už tak bojujete o každý...

Neutrácejte za nové. Kahany na hrob lze vyčistit jednoduše
Neutrácejte za nové. Kahany na hrob lze vyčistit jednoduše

Začátek listopadu a svátky Všech svatých se nepochybně blíží. V podstatě už zbývá pouze několik dní,...

Geniální trik pro obří úrodu ostružin bez nemocí: Zkraťte tmavý typ větví až k zemi a sledujte ten rozdíl
Geniální trik pro obří úrodu ostružin bez nemocí: Zkraťte tmavý typ větví až k zemi a sledujte ten rozdíl

Geniální trik pro obří úrodu ostružin bez nemocí: Zkraťte tmavý typ větví až k zemi a sledujte ten rozdíl....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Další články z kategorie Zahrada
Zobrazit více
LifestyleZahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.