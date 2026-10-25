Oleandr už berete dovnitř? Možná zbytečně brzy. Snese totiž víc, než si myslíte

Oleandr patří k českým terasám stejně jako muškáty na balkoně. Jakmile přijde první chladnější noc, spousta lidí ho rychle stěhuje do domu, aby mu nebyla zima. Jenže tím mu často spíš ublíží. Oleandr vydrží venku déle, než by se zdálo, a čím kratší zimu stráví uvnitř, tím lépe.
Kolik zimy oleandr vydrží?
Překvapivě dost. Oleandr by měl ve středoevropských podmínkách krátkodobé mrazy až do −7 °C. Podobné číslo uvádí i americký web Gardener’s Path, podle kterého stačí rostlinu přestěhovat, když teploty začnou klesat k zhruba −7 °C. Ten zároveň připomíná, že oleandr není stavěný na dlouhé měsíce v interiéru. Čím déle je zavřený uvnitř, tím víc slábne.
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Na první mrazy ale raději nečekejte. Rostlina je sice přežije, jenže hrozí jiné riziko. Další experti upozorňují, že už teploty kolem 2 °C mohou poškodit pupeny na příští rok. Oleandr si je totiž zakládá už na podzim. Keř tedy mráz zvládne, ale za to můžete přijít o květy.
Kdy je tedy ten správný čas?
Zahrádkáři radí stěhovat oleandr dovnitř až od poloviny listopadu, kdy teploty začnou klesat trvale. Do té doby mu dopřejte venku podzimní slunce. Koncem října ho přesuňte pod stříšku a ke zdi domu, která přes den akumuluje teplo. Na chladné noci ho můžete přikrýt netkanou textilií. Oleandr se tak postupně otuží, což mu pomůže proti škůdcům.
Před stěhováním odstřihněte suché a poškozené větve, ale se zdravými opatrně, poupata už na nich jsou. Prohlédněte také listy, jestli na nich nejsou mšice nebo puklice. Uvnitř by se rychle rozmnožily.
Kam s ním přes zimu?
Rozhodně ne do vytápěného obýváku. Oleandr potřebuje chlad a hodně světla. Nejlépe mu svědčí světlý sklep, studený skleník nebo zimní zahrada s 8 až 12 °C. Poslouží i nevytápěná chodba nebo schodiště. V teple by začal předčasně rašit a vyhnal by slabé výhony. Když má málo světla, shazuje listy.
Zalévejte opatrně, zhruba jednou týdně a jen tolik, aby hlína úplně nevyschla. V misce nesmí stát voda. Hnojení vynechte až do jara.
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Na jednu věc ale pamatujte. Oleandr je silně jedovatý, a to celý, od listů po květy. Otrava se projevuje zvracením, závratěmi a poruchami srdečního rytmu. Gardener’s Path proto radí, aby domácnosti se psem, kočkou nebo malými dětmi zvážily, jestli ho vůbec brát do bytu. Pokud ano, dejte ho do místnosti, kam se nedostanou. A při stříhání noste rukavice, mléčná šťáva totiž dráždí kůži.
Zdroje info: Autor, https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/shrubs/oleander/overwintering-oleander-indoors.htm, https://gardenerspath.com/plants/ornamentals/oleander-winter-care/
Náhledové foto: Unsplash
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