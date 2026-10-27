Čtou etikety, ale nevědí, co kupují. Průzkum odhalil mezery ve znalostech českých pejskařů

Zajímat se o složení krmiva ještě neznamená dobře se v něm orientovat. Průzkum organizátorů Vital Pes Kongresu ukázal, že 83 % majitelů psů považuje složení za důležité a 69 % ho většinou čte. Přesto téměř polovina těch, kteří krmí granulemi, neví, jaký typ granulí svému psovi podává. Jak ukazují výsledky průzkumu, mezi zájmem o to, co pes jí, a skutečnou znalostí krmiv tak zůstává poměrně velká mezera.
Kolik masa by měly granule obsahovat? Je lepší přírodní krmivo? A jaký je vlastně rozdíl mezi jednotlivými typy granulí? Otázky, které řeší řada majitelů psů při výběru krmiva. Přestože si složení pečlivě hlídají, ne vždy se v informacích na obalech vyznají. Podle nového průzkumu organizátorů Vital Pes Kongresu, realizovaného prostřednictvím platformy Instant Research od Ipsos na vzorku 800 respondentů, věří 92 % majitelů psů, že složení krmiva souvisí se zdravím jejich zvířete. Jak ale ukazují další výsledky, samotný zájem o výživu ještě neznamená, že lidé jednotlivým typům krmiv rozumějí.
Polovina majitelů neví, jakými granulemi psa krmí
Granule patří mezi běžné způsoby krmení psů, jejich jednotlivé typy se ale liší nejen složením, ale také způsobem výroby. A právě v tom má řada majitelů nejasnosti. Podle průzkumu 48 % těch, kteří své psy krmí granulemi, neví, jaký typ vlastně používá.
Ještě výraznější rozdíl se ukazuje u znalosti výrobních postupů. Pouze 17 % dotázaných ví, jaký je rozdíl mezi extrudovanými a za studena lisovanými granulemi. Přitom 83 % majitelů mazlíčků se v těchto pojmech vůbec neorientuje.
„Majitelé psů dnes mají na výběr z obrovského množství krmiv a není jednoduché se v nich vyznat. Na obalech najdou informace o obsahu masa, složení i způsobu výroby, ale často nevědí, co si pod jednotlivými pojmy představit. Přitom právě porozumění těmto údajům jim může pomoci vybrat krmivo, které bude jejich psovi skutečně vyhovovat,“ vysvětluje odbornice na výživu psů a koček Lucie Simon.
Foto: Se svolením peskongres.cz
Vysoký obsah masa není všechno
Nejasnosti se přitom netýkají jen výrobních postupů. Podle dalšího zjištění průzkumu se 74 % majitelů psů domnívá, že vyšší obsah masa automaticky znamená kvalitnější krmivo. Podíl masa je sice jedním z důležitých údajů, sám o sobě ale o kvalitě krmiva nerozhoduje.
„Pes potřebuje vyvážený příjem bílkovin, tuků, vitaminů a minerálních látek. Důležité je proto nejen množství jednotlivých surovin, ale také jejich kvalita, stravitelnost a vzájemný poměr. Krmivo s vyšším obsahem masa tak nemusí být nutně vhodnější než jiné, které má odlišné složení,“ dodává Lucie Simon.
Podobně je tomu u označení přírodní krmivo. Podle průzkumu 68 % majitelů psů věří, že přírodní strava je zdravější než krmivo obsahující syntetické složky. Ani původ surovin však sám o sobě nezaručuje, že krmivo obsahuje všechny živiny, které pes potřebuje.
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Zájem o výživu je velký, znalosti ale pokulhávají
Výsledky průzkumu ukazují, že majitelům psů na složení krmiva záleží. Většina si uvědomuje jeho souvislost se zdravím psa a věnuje pozornost informacím na obalech. Zároveň se ale ukazuje, že vyznat se v nabídce krmiv není tak jednoduché.
Při výběru totiž nestačí sledovat jeden údaj, například obsah masa nebo označení výrobní technologie. Důležité je posuzovat krmivo jako celek a zohlednit také věk, aktivitu a zdravotní stav psa.
Právě aktuálním poznatkům o výživě, zdraví a péči o psy se bude věnovat Vital Pes Kongres, který se uskuteční 4. listopadu 2026 v Brně ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství. Setkají se na něm čeští i zahraniční odborníci, kteří budou diskutovat výsledky výzkumu a jejich využití v každodenní péči o psy.
Zdroje info: Autor, Lucie Simon, https://www.vri.cz/, https://peskongres.cz/
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením peskongres.cz
The post Čtou etikety, ale nevědí, co kupují. Průzkum odhalil mezery ve znalostech českých pejskařů first appeared on Naše zahrada.