Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopků

Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopkůZdroj: PČR
Článek byl publikován 28.10.2026 08:30
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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