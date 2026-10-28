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Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopků

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Dennívýzva
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Jihomoravští policisté se v těchto dnech opět potýkali s řidiči, kteří si popili a nezodpovědně usedli za volant. Jeden jim vytrvale ujížděl, druhý vezl nebezpečný náklad po dálnici. Oba nadýchali přes dvě promile, mohlo za to šest tmavých piv a panáky vodky.
Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopků

Opilý kamioňák ohrožoval životy na dálnici, druhý šofér si dal šest škopků

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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