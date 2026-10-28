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Nová část D11 je skoro hotová. Řidičům začne sloužit v listopadu

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První tři kilometry dálnice D11 u Královce mají začít sloužit řidičům na konci listopadu. Stavbaři nyní instalují svodidla a dopravní značení a upravují okolní terén. Jde o první etapu úseku mezi Trutnovem a polskou hranicí.
Nová část D11 je skoro hotová. Řidičům začne sloužit v listopadu

Nová část D11 je skoro hotová. Řidičům začne sloužit v listopadu

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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