Češi rozdělají oheň na vlastním pozemku a myslí si, že se jim to nemůže nikdo zakázat. Většina na to doplatí

Pravidlo není novou říjnovou sankcí, která by tento rok vzešla v platnost. Jde o dlouhodobou ochranu lesa před požárem, která dopadá i za jeho hranice. Jak ale naše redakce zjistila, mnoho lidí o této povinnosti vůbec netuší a připadá jim, že si na vlastním pozemku mohou dělat to, co chtějí. Tím jsou ale na velkém omylu. Pro posouzení proto nestačí, že ohniště stojí za vlastním plotem nebo že člověk nespaluje odpad. Zákaz může dopadnout také na obyčejný rekreační oheň se suchým dřevem.
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Rozhoduje okraj lesa, nikoli sousedův plot
Výchozím bodem je okraj lesa. Nelze jej automaticky ztotožnit s plotem zahrady, cestou ani s jedním osamělým stromem. Lesní zákon vychází z právního vymezení lesa a pozemků určených k plnění jeho funkcí. Pokud průběh hranice není zřejmý, je vhodné ověřit jej u vlastníka lesa nebo orgánu státní správy lesů.
Pouhé odhadnutí vzdálenosti pohledem je zvlášť problematické u členité hranice. Pro posouzení konkrétního ohniště je třeba zjistit skutečnou polohu vůči dotčenému lesu. Není bezpečné odměřit vzdálenost od vzdálenějšího místa jen proto, že odtud cesta k ohništi vede pohodlněji. Při pochybnostech by ověření mělo předcházet rozdělání ohně.
Výjimku může povolit vlastník dotčeného lesa
Zákon u tohoto zákazu připouští výjimku povolenou vlastníkem dotčeného lesa. Souhlas majitele zahrady je něco jiného, pokud les patří jiné osobě. Při žádosti má význam přesně označit místo a plánovanou činnost, aby bylo zřejmé, k čemu se případné povolení vztahuje. Nejde o automatický nárok, který vznikne pouhým odesláním žádosti.
Ani udělená výjimka neodstraňuje ostatní požární povinnosti nebo další platné zákazy. Za sucha či větru mohou být podmínky nebezpečné i na místě, které leží dál od lesa. Hasiči proto zdůrazňují bezpečné oddělení ohniště od hořlavého okolí, dohled a důkladné uhašení. Zákonná vzdálenost není zárukou, že oheň nemůže způsobit škodu.
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Povolené dřevo a spalování odpadu jsou dvě různé otázky
Pravidla pro otevřený oheň u lesa nelze zaměňovat s pravidly nakládání s biologickým odpadem. To, zda lze určitou hmotu použít nebo spálit, se posuzuje samostatně. Opačně ani skutečnost, že člověk použil jinak přípustné palivo, neodstraňuje zákaz daný blízkostí lesa.
Přestupek podle lesního zákona řeší příslušný orgán státní správy lesů. Částka 30 tisíc korun je maximem, nikoli automatickou pokutou za každý případ. Pokud oheň způsobí škodu nebo ohrozí další osoby, nemusí se následky omezit jen na tento jednotlivý přestupek. Před založením ohniště je proto nutné posoudit místo, povolení i aktuální bezpečnostní podmínky.
zakonyprolidi.cz, hzscr.gov.cz