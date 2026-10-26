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Češi rozdělají oheň na vlastním pozemku a myslí si, že se jim to nemůže nikdo zakázat. Většina na to doplatí

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Zákaz otevřeného ohně může platit i na vlastní zahradě, která sama není lesem. Lesní zákon jej vztahuje také na vzdálenost do 50 metrů od okraje lesa. Pro příslušný přestupek fyzické osoby stanoví horní hranici pokuty 30 tisíc korun. Vlastnictví chaty nebo pozemku tuto povinnost samo neruší a ani přípustné palivo z ohně automaticky neudělá dovolenou činnost.
Prázdná zahradní mísa na oheň na pozemku poblíž lesa.

Prázdná zahradní mísa na oheň na pozemku poblíž lesa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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