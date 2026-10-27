Rychlé rozložení kompostu bez chemie: klíčové je provzdušnění a vlhkost

Kompostování je v dnešní době doménou většiny zahrádkářů. Jedná se o efektivní zpracování organických zbytků ze zahrady a kuchyně s cílem získat přírodní hnojivo plné cenných živin. Rozložení odpadu ovšem trvá několik měsíců i let. Díky jednoduchým trikům lze tento proces značně urychlit, aniž byste museli sahat do chemických prostředcích. Poradíme vám, jak na to.
Rovnováha mezi jednotlivými složkami
Kompost se zpravidla skládá ze dvou základních složek. Je to dusíkatý zelený odpad, jehož základem je například posekaná tráva, plevel nebo zbytky z kuchyně. Jedná se o vlhký a mělký materiál. Druhou neboli hnědou složku tvoří suché větve, sláma, suché listí či piliny. Ideální poměr by měl tvořit dvě části hnědého materiálu a jednu část zeleného. Vytvoříte tak vhodné prostředí pro mikroorganismy, které rozkládají odpad.
Provzdušnění a vlhkost
Jsou důležité pro to, aby se kompost rychleji rozložil. Kompost by měl být neustále lehce vlhký, podobně jako když vyždímáte mokrou houbu. U suchého kompostu dochází k rozkladu mnohem pomaleji. Pozor si ale dejte i na přílišné přemokření, protože to zase vede k hnilobným procesům a zápachu. Z tohoto důvodu kompost pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej mírně zalévejte. V opačném případě přidejte suchý materiál. Důležité je i pravidelné obracení odpadu, což vede k provzdušňování. Tuto činnost provádějte jednou za dva týdny.
Foto: Radek Štěpán
Přidejte urychlovač
Jestliže chcete proces kompostování ještě více urychlit, použijte speciální urychlovače. Zakoupíte je ve specializovaných prodejnách. Jedná se o přírodní prostředky, které obsahují prospěšné bakterie a enzymy. Použít lze také urychlovače z domácnosti. Jedná se například o kávovou sedlinu, jenž je bohatá především na dusík. Dále lze přidat vaječné skořápky. Ty obohatí kompost o vápník. V neposlední řadě můžete jako přírodní urychlovač kompostu použít čerstvý hnůj.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Rychlé rozložení kompostu bez chemie: klíčové je provzdušnění a vlhkost first appeared on Naše zahrada.