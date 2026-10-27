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Rychlé rozložení kompostu bez chemie: klíčové je provzdušnění a vlhkost

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Kompostování je v dnešní době doménou většiny zahrádkářů. Jedná se o efektivní zpracování organických zbytků ze zahrady a kuchyně s cílem získat přírodní hnojivo plné cenných živin. Rozložení odpadu ovšem trvá několik měsíců i let. Díky jednoduchým trikům lze tento proces značně urychlit, aniž byste museli sahat do chemických prostředcích. Poradíme vám, jak na to.
Kompost

Kompost

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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