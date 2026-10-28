Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

Mezi loukami a lesy nedaleko Jeseníku leží krajina, ve které téměř všechno určuje voda. Podmáčenou půdu obrůstá rašeliník a za stromy se skrývá tmavá hladina Velkého mechového jezírka.
Jméno Rejvíz označuje horskou osadu i sousední národní přírodní rezervaci. Právě jejich blízkost dává výletu příjemný rytmus: od chalup a luk postupně přejdete do lesa a nakonec nad podmáčenou půdu, kam vás pustí už jen vyznačená cesta.
Nejdřív lesní cesta, potom dřevěný chodník
Obvyklým výchozím místem je
penzion Rejvíz, naproti kterému se nachází parkoviště. Odtud vede naučná stezka po žluté turistické značce k rozcestí Pod Rejvízem, dále k rozcestí Vstup do rezervace a na modrou značku. U dřevěné stanice s pokladnou se vybírá příspěvek na údržbu stezky. Rašeliniště pomáhá zadržovat vodu v krajině a v suchých obdobích ji postupně uvolňuje do potoků. Voda tak utváří podobu celého Rejvízu. Foto: Czeva/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Dřevěná trasa tak netvoří celý výlet, jak by se mohlo zdát z fotografií. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK)
nabízí vycházku k Velkému mechovému jezírku v délce čtyř kilometrů a hodnotí ji jako lehkou. Konkrétní vzdálenost samozřejmě záleží na tom, odkud vyrazíte a kudy se vrátíte.
Na procházku bych si nechala
přibližně dvě hodiny. S rezervou na zastávky u tabulí, fotografování a chvíli u hladiny je to příjemnější plán než se snažit stihnout jezírko mezi dvěma dalšími výlety. Velké jezírko se vejde do malého lesního zákoutí
Název může trochu mást. Velké mechové jezírko má plochu přibližně 1 700 metrů čtverečních a
maximální hloubku kolem tří metrů. Na místě proto nečekejte rozlehlé horské jezero. Jeho působivost spočívá spíš v sevření okolním lesem a v tmavé hladině, která za klidného počasí odráží stromy.
U hladiny bych si nechala čas na delší zastávku. Pokroucené větve, mech na břehu a odrazy stromů si zaslouží víc než rychlou fotografii z konce chodníku. Jen je potřeba počítat s tím, že tenhle nápad budou mít i další návštěvníci.
V rezervaci existuje také
Malé mechové jezírko. K němu se ale nevydávejte: je zarostlé a veřejnosti nepřístupné. Rašelina tu uchovává minulost krajiny
Rejvízské rašeliniště se vyvíjelo tisíce let. V mělké pánvi se zadržovala voda a původní prohlubně postupně zarůstaly rašeliníkem. Jeho odumřelé části se hromadily a vytvářely rašelinu. Mech přitom pomáhá zadržovat další vodu, takže má na podobě celého místa zásadní podíl. Cestou k jezírku stojí za pozornost i lesní půda, kterou místy pokrývají souvislé zelené porosty mechu. Foto: Lubor Ferenc/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Rašelina je zajímavá i tím, co v ní zůstává schované. Uchovává například
pylová zrna, podle kterých lze zkoumat dávnou vegetaci. Pod chodníkem tak neleží jen mokrá půda, ale také záznam proměn okolní krajiny.
Botanička Magda Zmrhalová ve svém článku pro Vlastivědné muzeum v Šumperku
napsala:
„Rašeliniště na Rejvízu je refugiem vzácné severské fauny a flóry a patří mezi 75 vybraných přírodovědecky nejvýznamnějších území naší republiky.“
Refugium znamená útočiště. Zdejší prostředí umožnilo přežít druhům, kterým vyhovuje chlad a vlhko a které byste v běžné okolní krajině hledali obtížně. Vedle cesty roste víc než obyčejný mech
K charakteristickým dřevinám patří
borovice blatka. Její porost můžete vidět přímo u Velkého mechového jezírka. V podrostu rostou také keříčky klikvy, vlochyně nebo rojovníku bahenního. Na jiných místech rezervace se vyskytuje drobná masožravá rosnatka okrouhlolistá a na vhodných stanovištích také suchopýr. Rejvízské rašeliniště tvoří mozaiku mokřadů, vodních ploch a lesů. Velké mechové jezírko je pouze jednou z částí tohoto chráněného území. Foto: Lubor Ferenc/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Co cestou uvidíte, záleží na aktuální roční době. Drobné rostliny mezi mechem snadno přehlédnete, za bílými chomáčky suchopýru se zase vyplatí přijet v jinou dobu než za podzimními barvami. I proto má smysl vrátit se sem během roku znovu.
Ani padlé kmeny nejsou známkou zanedbaného lesa. Rozkládající se dřevo poskytuje prostor houbám, živočichům i
nové generaci stromů. AOPK ve svém letáku vysvětluje, že ponechávání mrtvého dřeva patří k zachování přirozeného vývoje zdejších lesů. Kolik stojí návštěva
Typ vstupného Cena vstupného Základní 40 Kč Studenti a senioři 30 Kč Snížené 20 Kč Přehled cen vstupného v roce 2026 Po návratu stojí za zastávku i samotný Rejvíz
Od jezírka není nutné rovnou odjet. Osada si uchovala dřevěnou lidovou architekturu a je
vesnickou památkovou zónou. Procházka mezi domy a loukami tak může být příjemnou druhou částí výletu. V místních penzionech najdete také možnosti ubytování a stravování, pokud chcete v okolí zůstat déle.
Zvláštní pozornost si zaslouží
penzion Rejvíz. K jeho historickému vybavení patří židle s vyřezávanými podobami někdejších hostů. Památková dokumentace Národního památkového ústavu zmiňuje salonek s jednadvaceti takovými židlemi. U penzionu Rejvíz začíná naučná stezka k Velkému mechovému jezírku. Samotný penzion je známý také židlemi s vyřezávanými podobami někdejších hostů. Foto: Jan Francák / Google Maps
Při delším pobytu v Jeseníkách můžete program rozšířit také o koupání
v Termálech Losiny. Jde ovšem o samostatný výlet s přejezdem, který je potřeba naplánovat zvlášť. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, aopk.gov.cz, muzeum-sumperk.cz, npu.cz, kudyznudy.cz, botany.cz