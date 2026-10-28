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Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

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Mezi loukami a lesy nedaleko Jeseníku leží krajina, ve které téměř všechno určuje voda. Podmáčenou půdu obrůstá rašeliník a za stromy se skrývá tmavá hladina Velkého mechového jezírka.
Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

Dřevěný chodník vede přes rašeliniště k temnému jezírku. Tohle místo v Jeseníkách vypadá jako z pohádky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:07

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