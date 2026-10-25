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Blíží se čas zazimování zahrady: jako mulč použijte kompost

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Pomalu nastává čas, kdy bychom měli připravit půdu a některé rostliny na zimní měsíce. Přečkat silné mrazy jim pak pomůže vrstva vhodného mulče. Ideálním řešením je využití kompostu, který má dostatek důležitých živin, a tak rostliny nejen ochrání před nebezpečnými teplotními výkyvy, ale také obohatí půdu.
kompostování

kompostování

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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