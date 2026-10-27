Pes má citlivé zažívání? Problém nemusí být jen v misce

Průjem, nadýmání nebo kručení v břiše si většina majitelů okamžitě spojí s tím, co pes snědl. Trávení je ale složitější systém. Ovlivňuje ho složení stravy, střevní mikrobiom, náhlé změny jídelníčku, některé léky, ale třeba i stres.
Stačí změna krmiva, víkend mimo domov, větší stres nebo léčba antibiotiky a zažívání psa může reagovat téměř okamžitě. Důvodem je mimo jiné i prostředí ve střevech, které není neměnné. Jeho důležitou součástí je střevní mikrobiom, tedy soubor mikroorganismů, které pomáhají zpracovávat potravu, využívat živiny a podílejí se i na fungování imunity.
„Když se mluví o zdravém trávení, často se řeší hlavně kvalita krmiva. Ta je samozřejmě zásadní, ale není jediným faktorem. Střeva reagují i na poměrně běžné změny v životě psa, a právě proto někdy nestačí dívat se jen do misky,“ říká Jiří Švihálek z Yoggies.
Nové granule ze dne na den mohou být pro břicho šok
Majitel koupí nové krmivo a rovnou naplní celou misku. Právě příliš rychlá změna jídelníčku ale může být jednou z příčin přechodných zažívacích problémů. Trávicí systém i střevní mikroorganismy potřebují čas, aby se na jiné složení potravy přizpůsobily. Přechod na nové krmivo proto bývá vhodnější dělat postupně a několik dní staré a nové krmivo kombinovat.
Podobný problém může nastat ve chvíli, kdy pes během krátké doby ochutná několik nových pamlsků, zbytky od stolu nebo něco neobvyklého během návštěvy či dovolené. Majitel pak často jen obtížně zjišťuje, co přesně změnu zažívání způsobilo.
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Rozhodit trávení může i stres
Citlivější psi mohou reagovat zažívacími potížemi také na změny, které s jídlem zdánlivě vůbec nesouvisejí. Cestování, pobyt v psím hotelu, stěhování, nový člen domácnosti nebo jiná výrazná změna režimu mohou u některých psů ovlivnit trávení. Stres patří mezi faktory, které mohou narušit běžné fungování střevního mikrobiomu. Proto se například měkčí stolice nemusí objevit jen po nevhodném jídle, ale také po náročném dni nebo větší změně prostředí.
Foto: Pixabay
Probiotika nejsou jen první pomoc při průjmu
O probiotikách většina lidí začne přemýšlet až ve chvíli, kdy má pes zažívací potíže. Jejich význam je ale širší. Pomáhají podporovat rovnováhu střevního mikrobiomu a správné trávení, proto dává smysl myslet na ně i dlouhodobě. Spolu s nimi se dnes stále častěji mluví také o prebiotikách a postbiotikách. Zjednodušeně řečeno, probiotika jsou prospěšné mikroorganismy, prebiotika jim poskytují výživu a postbiotika jsou přípravky obsahující inaktivované mikroorganismy nebo jejich části s prokázaným zdravotním přínosem. Mohou obsahovat i látky vznikající činností mikroorganismů (metabolity), ty se však samy o sobě za postbiotika nepovažují. Všechny tři tak společně pomáhají vytvářet prostředí, ve kterém mohou střeva dobře fungovat.
„Na probiotika bychom neměli myslet jen ve chvíli, kdy má pes průjem nebo jiné zažívací potíže. Péče o střevní mikrobiom má smysl dlouhodobě a souvisí nejen s trávením, ale také s tím, jak dobře pes využívá živiny z potravy,“ říká Jiří Švihálek.
Pomáhá vláknina, uškodit může i léčba
Pro zdravé trávení je důležitá také vláknina, která slouží jako výživa pro prospěšné střevní bakterie. Zároveň ale platí, že její potřeba je u každého psa trochu jiná. Střevní mikrobiom mohou ovlivnit i některé léky, typicky antibiotika. Po léčbě proto může dávat smysl upravit jídelníček nebo po konzultaci s veterinářem podpořit trávení vhodnými probiotiky či prebiotiky.
Jiří Švihálek a Roxy: Foto se svolením Jiřího Švihálka
Kdy už to není jen citlivé břicho
Jednorázově měkčí stolice ještě nemusí znamenat vážný problém. Pokud se ale průjem nebo zvracení opakují, trvají déle, objeví se krev, pes výrazně ztrácí chuť k jídlu, hubne nebo je apatický, patří řešení do rukou veterináře. Za podobnými příznaky totiž nemusí být pouze nevhodné krmivo. Příčinou mohou být paraziti, infekce, potravní intolerance nebo jiné zdravotní problémy.
Základ dlouhodobě fungujícího trávení je tak ve skutečnosti docela obyčejný: stabilní a vhodně sestavený jídelníček, rozumné množství pamlsků, postupné změny krmiva a pozornost k tomu, jak pes reaguje nejen na jídlo, ale i na změny kolem sebe.
Zdroje info: Autor, Jiří Švihálek, Meta
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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