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Pes má citlivé zažívání? Problém nemusí být jen v misce

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Průjem, nadýmání nebo kručení v břiše si většina majitelů okamžitě spojí s tím, co pes snědl. Trávení je ale složitější systém. Ovlivňuje ho složení stravy, střevní mikrobiom, náhlé změny jídelníčku, některé léky, ale třeba i stres.
Pes krmivo

Pes krmivo

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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